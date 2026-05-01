ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, ölmeden birkaç hafta önce yazdığı ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazının yaklaşık 7 yıldır kamuoyundan saklandığı bildirildi.

New York Times'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Jeffrey Epstein tarafından yazıldığı iddia edilen el yazısıyla yazılmış bir intihar notu, neredeyse yedi yıldır gizli bir mahkeme dosyasında saklanarak, ölümüne ilişkin resmi soruşturmaların dışında kaldı.

7 YILDIR MÜHÜRLÜ OLARAK DURUYOR

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Epstein'in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not buldu. Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kaldı.

‘VEDA ZAMANI’ YAZILI NOT

NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurdu.

Epstein'in "aylarca soruşturulduğu ancak hakkında hiçbir şey bulunmadığını" yazdığı notun devamında "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı." şeklinde ifadeleri yer alıyor.

Tartaglione'nin hukuk ekibinin, belgeyi federal bir hakime teslim etmeden önce el yazısı uzmanlarından onay aldığı bildirildi. Not, avukat-müvekkil gizliliği nedeniyle uzun süren bir hukuk mücadelesine konu oldu ve bu nedenle kamuoyundan ve Adalet Bakanlığı'nın 2023 Genel Müfettiş raporundan gizli kaldı. Bakanlık sözcüsü, kurumun belgeyi görmediğini söyledi. New York Times, şeffaflık gerekçesiyle notun gizliliğinin kaldırılması için hakime başvuruda bulundu.

Epstein, insan ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 2019'da New York'taki bir gözaltı merkezinde öldü. 2008'de ABD'nin Florida eyaletinde reşit olmayan bir kızdan fuhuş talep etmekten suçunu kabul etmesi, mahkumiyetine yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Kasım'da ilgili kayıtların yayınlanmasını gerektiren şeffaflık yasasını imzaladı. Adalet Bakanlığı o zamandan beri 3,5 milyondan fazla sayfa yayınladı, ancak mağdurlar ve milletvekilleri açıklamaların hâlâ eksik olduğunu söylüyor.

