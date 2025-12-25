Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, SGK primi işveren desteği 2026 yılı sonuna kadar uzatıldı. Uygulama kapsamında işveren hisselerine ait tutarların İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına devam edilecek.

Bu yıl sonu sona ermesi öngörülen SGK pirimi işveren desteği ile ilgili yeni bir karar alındı. Desteğin süresi 1 yıl daha uzatıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 10. maddesi kapsamında öngörülen şartları taşıyan işverenlere sağlanan SGK işveren hisselerine ait tutarın İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanması uygulaması 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE ARTTI

Öte yandan asgari ücretin yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından işverene verilen asgari ücret desteği de yükseltilmişti. Destek 1.000 liradan 1.270 liraya çıkarıldı.

