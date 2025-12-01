Dijital dünyada geçirilen sürenin artmasıyla birlikte sosyal medya diline yeni kavramlar eklenmeye devam ediyor. Oxford University Press, her yıl olduğu gibi 2025’in ruhunu yansıtan kelimeyi seçti ve bu yılın kazananı “rage bait” oldu. Rage bait ne demek, ne anlama geliyor merak ediliyor.

Son dönemde kullanımının hızlı biçimde yükselmesi, internet kültüründeki değişimin de dikkat çekici bir göstergesi olarak 'Rage bait' kavramı 2025 yılının kelimesi olarak seçildi. Peki, Rage bait ne demek, ne anlama geliyor?

RAGE BAİT NE DEMEK?



Rage bait sosyal medya kullanıcılarının duygularını hedef alan, bilhassa öfke uyandıracak şekilde hazırlanan içerikleri tanımlayan bir kavramdır. Bu tür paylaşımlar genellikle tartışma çıkaracak, tepki çekecek veya kışkırtıcı ifadelerle hazırlanır.

Rage bait'in amacı kullanıcının sinirlenerek yorum yapması, paylaşması ya da tepki göstermesiyle birlikte etkileşimi artırmak. Dijital platformlarda öfkenin hızlı yayılma gücünden faydalanan Rage bait yöntemi, çevrimiçi manipülasyon taktikleri arasında en dikkat çekenlerden biri haline geldi.

‘RAGE BAİT’ NE ANLAMA GELİYOR?



Rage bait bilinçli olarak provoke eden, saldırgan veya rahatsız edici söylemlerle kullanıcıyı duygusal bir çıkışa sürüklemeyi hedefleyen içerik çeşidini ifade ediyor. Clickbait’in merak uyandırarak tıklama alması gibi rage bait de öfke duygusu üzerinden etkileşim üretir.

Bu yüzden sosyal medya tartışmalarının büyümesinde ve kutuplaşmanın artmasında önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor. İçerikler genellikle gündeme dair hassas konular üzerinden kurgulandığından kullanıcılar farkında olmadan Rage bait tuzağına düşebilir.

OXFORD SÖZLÜKTE 2025’İN KELİMESİ NE OLDU?



Oxford University Press, her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital kültürü en iyi yansıtan kelimeyi seçti ve 2025’in kelimesi olarak “rage bait”i açıkladı. Kararın ardında kavramın son bir yılda hızla yaygınlaşması ve sosyal medya etkileşimlerinde belirleyici bir unsura dönüşmesi etkili oldu.

Rage bait, finale kalan “aura farming” ve “biohack” gibi diğer güçlü adayları geride bırakırken, yılın kelimesi seçilmesinde kullanıcıların oylarının da etkisi oldu.

