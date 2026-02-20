Yasaklı madde itirafında bulunan İsmail Hacıoğlu'nun TRT1 ekranlarında yayınlanan "Cennetin Çocukları" dizisine devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Dizide "İskender" karakterine hayat veren Hacıoğlu'nun yerine geçecek isim arandığı iddia edildi.

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonları kapsamında oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmış, ifadesinde yasaklı madde kullandığını kabul etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu itirafın ardından TRT1’deki "Cennetin Çocukları" dizisinde yeni başrol arayışı başladı. Yapım ekibi hikayede değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Dizinin 2 haftalık stok bölümü bulunuyor.



Akıbeti merak konusuydu! İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinin kadrosunda çıkarıldı mı?

İSMAİL HACIOĞLU'NUN İFADESİ

Şüpheli İsmail Hacıoğlu ifadesinde, aylık gelirinin 1 milyon olduğunu söyleyerek "Yaklaşık 27 yıldır aktörlük yaparım. Bana sormuş olduğunuz Melisa Ş. isimli kişiyi tanımıyorum. Daha önce Hollanda’da bulunduğum bir zamanda merakımdan uyuşturucu bir madde kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim’’ dedi.

İfadesine devam eden Hacıoğlu, ‘’Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim. Melisa Ş.’nin hakkımda söylemiş olduğu aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

