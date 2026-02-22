New York Times’ın iddiasına göre İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, savaş ya da suikast senaryosuna karşı halef planını devreye aldı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, savaş ve suikast senaryoları masadayken kritik bir karara imza attı.

Muhtemel bir askeri saldırı ya da suikast durumunda rejimin dağılmaması için en güvendiği isim olan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani’yi görevlendirdi.

New York Times'ın aktardığına göre son aylarda Ali Larijani’nin yetki alanı genişletildi.

İddialara göre ülkeyi fiilen yöneten Larijani yüzünden Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan geri planda kaldı.

Larijani hem güvenlik politikalarını hem de Washington ile yürütülen nükleer temasları denetliyor.

"ÜLKEMİZ HAZIR"

Larijani, Katar’ın başkenti Doha’da Al Jazeera’ya verdiği röportajda, "Ülkemiz hazır. Son yedi, sekiz aydır hazırlık yapıyoruz. Zayıflıklarımızı bulduk ve düzelttik. Savaş istemiyoruz ancak bize dayatılırsa karşılık veririz" demişti.

HAMANEY’DEN HALEF LİSTESİ

NYT’ye konuşan üst düzey İranlı yetkililere göre, Hamaney suikast durumuna karşı halef planı hazırladı.

Hamaney’in atadığı her askeri ve sivil makam için dört aşamalı bir halefiyet listesi oluşturuldu.

İletişimin kesilmesi ya da öldürülmesi durumunda karar yetkisini yakın çevresine devretti.

Geçen yıl İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sırasında saklanırken Hamaney’in yerine geçebilecek üç aday belirlediği ancak isimlerin kamuoyuna açıklanmadığı bilgisi hatırlatıldı.

ÇEKİRDEK KADRODA HANGİ İSİMLER VAR?

Öte yandan Larijani adaylar arasında yer almıyor ancak Hamaney’in en güvendiği siyasi isimlerden biri olduğu yinelendi.

Hamaney’in çekirdek kadrosunda üst düzey askeri danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi bulunuyor. Savaş durumunda silahlı kuvvetlerin komutasını üstlenecek isim olarak gösterilen eski Muhafızlar Komutanı ve mevcut Parlamento Başkanı Tuğgeneral Mohammad Bagher Ghalibaf da bu ekipte yer alıyor.

FÜZE RAMPALARI KONUŞLANDIRILDI

İran yönetimi, ABD ile savaşı "yakın ve kaçınılmaz" görüyor. Irak sınırına ve güney kıyılarına balistik füze rampaları konuşlandırıldığı, hava sahasının füze testleri için kapatıldığı ve Basra Körfezi’nde askeri tatbikat yapıldığı da ileri sürüldü.

Ayrıca, savaş halinde İran'da Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı bir birim olan Besic teşkilatının bir kısmı büyük şehirlerde konuşlandırılmasına yönelik planlar hazırlandı.

Milisler iç kargaşayı önlemek ve yabancı istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı ajanları aramak için kontrol noktaları kuracak.

