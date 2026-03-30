Ankara’da otel odasında başkanlığını yaptığı Uşak Belediyesinde görevli sevgilisiyle basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın nasıl edinildiği belli olmayan inanılmaz servetinin yanı sıra görevi sırasındaki skandal icraatları da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

BERAT TEMİZ / ANKARA - İBB soruşturmalarıyla başlayan, İzmir, Antalya, Ankara gibi büyükşehirler dâhil birçok ilde peş peşe patlayan CHP’li belediyelerin skandallarına Uşak Belediyesi de eklendi.

Uşak Belediye Başkanı 57 yaşındaki Özkan Yalım, geçtiğimiz günlerde, belediyede görevli 21 yaşındaki bayan sevgilisiyle Ankara’da bir otel odasında basıldı. Olayla birlikte Yalım’ın imza attığı skandal icraatlar da ortaya dökülmeye başladı.

İşte Özkan Yalım’ın ortaya skandallarından bazıları:

Belediyenin ihalelerinde mükerrer faturalandırma yapılarak farkı rüşvet alındı. “Uşakspor’a bağış” adı altında toplanan paralar Yalım’ın makamına getirildi sonra sır oldu. İhale için şirket kuruldu, şirket payları aile fertlerinin üzerine geçirildi. Özkan Yalım, yardımcıları ve üst düzey belediye yöneticileri eğlence mekânlarında âlem yapıp faturayı belediyeye kestirdi.

SERVETİNİ DEVRETMİŞ

Özkan Yalım nasıl edinildiği belli olmayan servetini “el konulabilir” diye düşünerek şoförü Cihan Aras’a devretti. Gönül ilişkisi bulunan belediye çalışanları A.A. ve S.A. yüksek maaşla belediye işçi olarak aldı, ancak ikisi de işe gelmeden yüksek maaşlar aldı. Özkan Yalım ayrıca kendisine ait iş yerlerinde çalışanları belediyede işçi gibi gösterip primlerini halkın vergileriyle belediye üzerinden ödetti.

AK PARTİLİLERDEN TEPKİ

Bu ve benzeri birçok skandala imza atan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar’dan da açıklamalar geldi. Yalım’ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin Bornova Belediyesinden hiç işe gitmeden yüklü maaş aldığını öne süren Mahmut Atilla Kaya “Bu personel, Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı olmadan önce Yalım’ın şirketinde çalışıyor ve seçimden sadece 18 gün sonra Uşak Belediyesinde işe alınıyor. Uşak’ta tartışmalar oluyor ve iş büyüyor. Söz konusu kişi, bu kez başka bir CHP’li belediyede, Bornova Belediyesinde istihdam ediliyor. Operasyon günü ise apar topar işten çıkarılıyor. Bornova Belediyesini şahsi yakınlıklarının aparatı hâline getirenler, İzmir kamuoyuna hesap vermelidir. İzmir’in ve İzmirlilerin parası İzmir’e hizmete değil, CHP’lilerin ilişkiler ağına akıyor” dedi.

Özkan Yalım

AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI

Yalım hakkındaki iddialara bir başka tepki Yaşar Kırkpınar’dan geldi. Kırkpınar “Ortaya çıkan bu tablo, özellikle CHP’li belediyelerde işe alım süreçlerinin ne kadar liyakat esaslı yürütüldüğü konusunda ciddi tereddütler doğurmaktadır. Kamuoyunda giderek yaygınlaşan görüş, bu tür kadrolaşmaların eş, dost ve akraba ilişkileri üzerinden şekillendiği yönündedir. İddiaların tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturulması ve kamu vicdanını tatmin edecek şeffaflığın sağlanması artık kaçınılmazdır” diye konuştu.

İKİNCİ SEVGİLİYİ DE MAAŞA BAĞLAMIŞ

Özkan Yalım’ın ikinci sevgilisi A.A. Kocaeli’de gözaltına alındı. Uşak Belediyesi’nde ‘personel’ olarak gösterilen genç kadının, işe hiç gitmeden yüksek maaşlar aldığı belirlendi.

YALIM’IN İŞYERLERİNE BASKIN

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özkan Yalım’a ait otel, restoran, disko ve bara operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekipleri, 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD, 2 kamera kayıt cihazına el koydu. Güvenlik güçleri, Yalım’ın para kasalarının bulunduğu iddia edilen iki farklı adres daha olduğunu belirledi.

Ekiplerin buralara da baskın yapması beklenirken, incelemeye alınan materyallerden elde edilecek deliller doğrultusunda soruşturma derinleştirilecek.

