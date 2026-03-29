Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "rüşvet ve yolsuzluk" dosyasında savcılık talimatıyla ekipler Yalım’a ait 4 işletmeye eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konulan operasyonda, iki farklı adreste bulunan özel kasalar incelemeye alındı. Yalım’ın 2 farklı kasasının daha olduğu iddia edilen adreslere de baskın yapılacağı öğrenildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet ve jandarma ekipleri, Özkan Yalım’a ait otel, restoran, disko ve bar olmak üzere toplam 4 işletmeye eş zamanlı dev operasyon düzenledi.

KASALAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda adeta belediye başkanının tüm "kara kutusu" mercek altına alındı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda, 3 masaüstü ve 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.

Haberi TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait 4 işletmeye (otel, restoran, disko ve bar) jandarma-polis ortak baskın düzenledi.

ÖZEL KASALAR BULUNDU

Baskında ele geçirilenler:

3 masaüstü + 5 dizüstü bilgisayar

2 cep telefonu

7 harddisk, 8 flash bellek,

14 CD

2 kamera kayıt cihazı

2 farklı adreste özel kasalar bulundu

BASKINLAR DEVAM EDECEK

Güvenlik güçleri Özkan Yalım'ın kasalarının bulunduğu iddia edilen 2 adres daha tespit etti. Bu adreslere baskınların yapılması bekleniyor.

Operasyonda çıkan dijital verilerin incelemeye alınacağı ve soruşturmanın derinleşeceği bildiriliyor.

Yalım’ın iç çamaşırlarının arasına saklamaya çalıştığı cep telefonundan kendisini çektiği görüntüler çıkmıştı."

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz günlerde Ankara’da lüks bir otel odasında kendisinden 36 yaş küçük, 21 yaşındaki bir belediye personeliyle birlikteyken gözaltına alınmış ve bu olay Türkiye gündemine "Uşak Rezaleti" olarak bomba gibi düşmüştü.

İÇ ÇAMAŞIRINA TELEFON SAKLAMIŞTI!

Operasyonun en çarpıcı detaylarından biri ise Yalım’ın, kendisini ve özel hayatına dair görüntüleri kaydettiği cep telefonunu polis baskını sırasında iç çamaşırlarının arasına saklamaya çalışırken yakalanmasıydı. Yapılan incelemelerde o telefondan Yalım’ın bizzat kendisini çektiği görüntüler çıkmıştı.

MAL VARLIĞINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ İDDİASI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalım’ın, yasa dışı yollarla elde ettiği iddia edilen mallarına el konulmaması için üzerine kayıtlı tüm mal varlığını 2025 yılında şoförü Cihan Aras’a devrettiği öne sürülmüştü.

Ayrıca belediye bütçesinden lüks gece hayatı harcamalarını "temsil ve ağırlama" adı altında fatura ettirdiği, rüşvet vermeyen iş adamlarının AVM’lerini mühürleyip milyonluk cezalar kestiği iddiaları da dosyadaki yerini koruyor.



