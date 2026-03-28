Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yolsuzluk soruşturması kapsamında kendisinden 36 yaş küçük belediye çalışanı sevgilisiyle birlikte olduğu otel odasında gözaltına alındı.

CHP’li Uşak ve Marmaris belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Uşak, Kocaeli ve Ankara’daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım’ın da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. CHP’li Yalım’ın, Ankara’daki lüks otelde iki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen ve kendisinden 36 yaş küçük 21 yaşındaki belediye personeliyle birlikte yakalandığı ortaya çıktı. Yalım ile aralarında gönül ilişkisi olan ve çalışmamasına rağmen belediyenin yüksek maaşlı personeli olan ikinci sevgilisi A.A’nın da Kocaeli’de gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP'li iki belediyeye rüşvet operasyonu: Uşak rezaleti!

ORTAKLIK ŞARTIYLA İHALE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Uşak Belediyesince şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusuyla alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi, aksi hâlde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği bildirildi.

“BAĞIŞ” ADI ALTINDA RÜŞVET

Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına “Uşakspor’a yardım/bağış” adı altında yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makamına “bağış” adı altında nakit getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği belirtildi.

BELEDİYEYE FATURA ETTİLER

Açıklamada, belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekânlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların “temsil/ağırlama giderleri” adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği kaydedildi.

MAL VARLIĞINI DEVRETMİŞ

Yalım’ın, yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılında şoförü olarak çalışan Cihan Aras’a devrettiği bildirilen açıklamada, Yalım’ın gönül ilişkisi bulunan A.A’yı 2024’te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak bu kişinin fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personelin, belediye kadrosunda gösterildikleri ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği belirtildi.

ÖZKAN YALIM

RÜŞVET ALAMAYINCA CEZA KESTİ

Özkan Yalım’ın, belediyeye 10 araç istediği iş adamı E.A’nın üç araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A’nın sahibi olduğu AVM’nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon lira para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili kişiler arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

MASAK TESPİT ETTİ

Açıklamada, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin, mal varlığı alımlarının, nakit yatırma ve çekme işlemlerinin, yurt dışı şirketler ile şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swiftlerin bulunduğu, şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profilleri arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu kaydedildi.

'EPSTEİN' BENZETMESİ

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 1990 yılında turist olarak gittiği Belçika’da temizlik işçiliği şoförlüğüne başladı. Nakliye işini geliştirip tır filosu kurdu.

2008 yılında Uşak’ın Sivaslı ilçesine akaryakıt istasyonu açtı. Lise mezunu olan Yalım, 25., 26. ve 27. dönem CHP milletvekili olarak görev yaptı. Otel odasında kızı yaşındaki birisiyle basılan CHP’li Yalım “Ahlak yasasını çıkaracağız” vaadinde bulunmuş. Yalım’ın Uşak’taki otelinde geçmişte Özgür Özel’i ağırladığı belirtilmiş ve “Uşak Epstein’i” dedikoduları çıkmıştı.

MARMARİS'TE RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde CHP’li belediyede çalışan bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 26 Mart’ta İmar Müdürlüğünde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin USD rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Otel, restoran, işletme ve yeni iskân işlemlerinde menfaat elde ederek çıkar amaçlı birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesindeki ofislerinde arama yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.

