Çorum’da ilk! Zirai don sonrası çiftinin rotası değişti, 5 çeşit ekti yılda 2 kez ürün veriyor
Çorum’da ceviz yetiştiren emekli ziraat mühendisi, zirai dondan etkilenmemek için incir yetiştirmeye başladı. Şehirdeki ilk incir bahçesini kuran mühendis, 5-6 çeşit incir kullandığını, yılda 2-3 defa ürün aldığını, cevize kıyasla incirlerin soğuktan etkilenmediğini belirtti.
Geçtiğimiz yıl 36’i vuran zirai don için bu yıl çiftçiler çeşitli önlemler alırken, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan emekli ziraat mühendisi Necmi Kızılarslan üründe rotasını değiştirdi. Kızılarslan ceviz ağaçlarının her yıl zirai dondan etkilenmesi sebebiyle bu yıl bahçelerine incir fidanları dikti.
3 YIL ÖNCE BAŞLADI
İlk incirlerini hasat edecek olan Necmi Kızılarslan, yaklaşık 7 dönüm alanda 5 farklı türde ceviz yetiştiriyor. İncirin bölgedeki çiftçiler tarafından rahatlıkla üretilebileceğini dile getiren mühendis, dikime 3 yıl önce başladığını belirtti.
“İLK İNCİR BAHÇESİNİ BEN KURDUM”
Son yıllarda zirai don sebebiyle ceviz rekoltesinde yaşanan düşüş sebebiyle yeni arayışlar içerisine girdiğini vurgulayan Kızılarslan, şöyle konuştu:
Çorum'da Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışırken her yeri gezdim. Kentimizin farklı yerlerinde bir kaç tane incir ağacı vardı. Ama şehirdeki ilk incir bahçesini ben kurdum. Şehirde başka da incir bahçesi yok. Çorum ilk defa incir üretimini kazanmış oldu. Bu sene deneme amaçlı ürün alacağız. Merak eden herkes gelip görebilir. Örnek alabilir. 5-6 çeşit incir kullandım. Hepsi de güzel bir şekilde yetişiyor. İkili dediğimiz incir yılda 2-3 defa ürün veriyor.
“BURADA DA RAHAT YETİŞİR"
Kızılarslan, fidanları diktikten sonraki süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmadığını dile getirerek “Bölgede yabancı incir ağaçları yetişmiş. Manisa'nın Turgutlu ilçesi de deniz kenarı değil. Orada yetişiyorsa burada da çok rahat yetişir. Aydın, Bursa, Turgutlu, Karadeniz Bölgesi'nde dikilen incir ve Maraş incirini diktim" dedi.
“FİYATLARI DA İYİ”
Kızılarslan, "Bu incir kısa sürede ürün vermeye başladı. Cevizin 5 yıl, 10 yıl ürün vermesi için bekliyorsun. Bunda öyle bir şey de yok. İncirlerin fiyatları da iyi. Dolayısıyla incir çok karlı bir iş. Bunun ceviz gibi soğuktan etkilenme derdi yok" diye konuştu.
Özellikle yurtdışının talep ettiği incirleri üretmeye çalıştığını belirten Kızılarslan “ Nerede ne yetişiyorsa onun verimli olanı daha iyi yetişir” dedi.