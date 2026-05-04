İzmir'deki CHP'li belediyelerde işçilerin ayaklanması sürüyor. Konak ve Bayraklı'nın ardından Karşıyaka'da da isyan başladı. memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve alacaklarının ödenmediği iddiasıyla belediye binası önünde “Emek Nöbeti” başlattı.

Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, Karşıyaka Belediye binası önünde bir araya geldi, pankart açtı.

İzmirli belediyelerde isyan büyüyor! Karşıyaka'da da işçiler de ayaklandı

SÖZLEŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Tüm-Bel-Sen 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Belen, gazetecilere, 1 Nisan'da sona eren toplu sözleşmelerinin ardından belediye yönetimince yaptıkları görüşmelerde anlaşma çıkmaması üzerine sözleşmenin askıya alındığını savundu.

"BÜTÜN HAKLARIMIZ ELİMİZDEN ALINDI"

Kazanılmış hakların düşürülmesini kabul etmediklerini belirten Belen, "Bugün itibarıyla gündüz yaptığımız eylemleri akşam da nöbete başlayarak, iş yerimizin önünden ayrılmayarak devam ettireceğiz. Bu eylemi bir direnişe çeviriyoruz. İzmir'in her tarafı emekçilerin eylemleriyle günlerdir çalkalanıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Bütün haklarımız elimizden alındı. Dolayısıyla bizler de bunun mücadelesini sürdürerek haklarımızı tekrar geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Belen, belediyede çalışan 450 memurun toplu sözleşme farklarının da ödenmediğini ileri sürerek, nöbetlerini mesai bitiminin ardından saat 17.30 ile 00.00 arasında devam edeceklerini sözlerine ekledi.

