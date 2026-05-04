İzmirli belediyelerde isyan büyüyor! Karşıyaka'da da işçiler de ayaklandı
İzmir'deki CHP'li belediyelerde işçilerin ayaklanması sürüyor. Konak ve Bayraklı'nın ardından Karşıyaka'da da isyan başladı. memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve alacaklarının ödenmediği iddiasıyla belediye binası önünde “Emek Nöbeti” başlattı.
- 1 Nisan'da sona eren toplu sözleşmelerin ardından görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca sözleşmenin askıya alındığı savunuldu.
- Kazanılmış hakların düşürülmesinin kabul edilmediği belirtildi.
- Eylemlerin nöbet şeklinde akşamları da devam ettirileceği ifade edildi.
- Belediyede çalışan 450 memurun toplu sözleşme farklarının ödenmediği ileri sürüldü.
- Nöbetlerin mesai bitiminin ardından 17.30 ile 00.00 saatleri arasında devam edeceği bildirildi.
Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, Karşıyaka Belediye binası önünde bir araya geldi, pankart açtı.
SÖZLEŞMELERİ ASKIYA ALINDI
Tüm-Bel-Sen 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Belen, gazetecilere, 1 Nisan'da sona eren toplu sözleşmelerinin ardından belediye yönetimince yaptıkları görüşmelerde anlaşma çıkmaması üzerine sözleşmenin askıya alındığını savundu.
"BÜTÜN HAKLARIMIZ ELİMİZDEN ALINDI"
Kazanılmış hakların düşürülmesini kabul etmediklerini belirten Belen, "Bugün itibarıyla gündüz yaptığımız eylemleri akşam da nöbete başlayarak, iş yerimizin önünden ayrılmayarak devam ettireceğiz. Bu eylemi bir direnişe çeviriyoruz. İzmir'in her tarafı emekçilerin eylemleriyle günlerdir çalkalanıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Bütün haklarımız elimizden alındı. Dolayısıyla bizler de bunun mücadelesini sürdürerek haklarımızı tekrar geri alacağız." ifadelerini kullandı.
Belen, belediyede çalışan 450 memurun toplu sözleşme farklarının da ödenmediğini ileri sürerek, nöbetlerini mesai bitiminin ardından saat 17.30 ile 00.00 arasında devam edeceklerini sözlerine ekledi.