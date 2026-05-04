Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Brezilyalının talipleri artıyor. Sarı lacivertlileri hem maddi hem manevi anlamda yakan Brezilyalı eldiveni Arap ekipleri istiyor. Yönetim 22 milyon avro serbest kalma maddesi olan Ederson’u göndermeye dünden razı.

MEHMET EMİN ULUÇ - Sezonun en flaş transferlerinden biri olarak kabul gören, ancak performansı kariyeriyle ters orantılı gidince devasa bir hayal kırıklığına dönüşen Ederson’un Fenerbahçe hikâyesi bitmeye yakın. Yediği goller bir yana, tavırlarıyla da sarı lacivertlilerin sabrını taşıran ve tribünlerin hedefi hâline gelen sambacı için Arap ekipleri kapıya dayandı. Al Hilal’in ardından, Al Nassr da Ederson’un transferi için devreye girdi.

Ederson

BÜYÜK KÂR BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, sözleşmesinde 22 milyon avro serbest kalma maddesi olan Ederson’u elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Serbest kalma bedelinin peşin ödenmesi hâlinde Brezilyalı yıldıza kapıları açacak olan sarı lacivertliler, bu şartlarda hem 11 milyon avroya transfer ettikleri oyuncudan iki kat kâr edecek hem de 11 milyon avroluk yıllık ücretinden kurtulmuş olacak. Ki tecrübeli eldiven G.Saray derbisinden dolayı 3 maç ceza almıştı.

ZATEN GİTMEK İSTİYOR

Brezilyalı kaleci Ederson’un son dönemde kulübü yakan tavırlarının bilinçli olduğu iddiası vardı. Eşinin de sosyal medyada taraftarla dönem dönem tartışmalara girmesi sonrası Ederson’un gitmek için tavırlar sergilediği düşüncesi ağırlıkta.

