Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem kayıt yenileme kılavuzu ile "2026 yılı kayıt takvimi" belli oldu. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 3. dönem kayıt yenileme süreci resmen başladı. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Yayımlanan duyuruda "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. " ifadelerine yer verildi. Takvim doğrultusunda AÖL 3.dönem kayıt yenileme işlemleri 15 Mayıs - 08 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

Kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Ödemeler https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden veya anlaşmalı bankaların ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri aracılığıyla yapılabilecek. Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 750 (yedi yüz elli ) TL kayıt yenileme ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

AÖL 3.dönem kayıt yenileme süreci başladı! AÖL 3.dönem 2026 yenileme kılavuzu ile tarihler duyuruldu



Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişi sayfasından giriş yaparak aşağıda yer alan öğrenci kayıt yenileme kılavuzu (işlem basamakları) doğrultusunda kayıt yenileme işlemlerini kendileri yapabilecektir.



