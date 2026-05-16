Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını duyurduktan sonra Bodrum'da adeta rezervasyon patlaması yaşandı. İlçeye bayram sürecinde 1 milyon civarında turist gelmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı haftasında 9 günlük tatil olacağının açıklanmasının ardından Bodrum için hem telefondan hem de online siteler üzerinden rezervasyonlarda büyük artış görüldü. Bayrama sayılı günler kala tesislerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, bayram sürecinde Bodrum'a 1 milyon civarında yerli turistin gelmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR HIZLANDI

Resmi açıklama öncesinde rezervasyonların beklenen seviyede ilerlemediğini söyleyen sektör temsilcileri, son bir haftada yoğun bir talep dalgası oluştuğunu vurguladı. Uzun tatili fırsata çevirmek isteyenler Bodrum'daki tesislere akın ederken, turizm işletmeleri de hazırlıklarını hızlandırdı.

BODRUM EKONOMİSİNE CAN SUYU OLACAK

İlçe genelindeki sahillerde temizlik çalışmaları devam ederken, konaklama tesislerinde bakım, yenileme ve son eksiklerin tamamlanması için yoğun mesai harcanıyor. Kurban Bayramı süresince plajlar, oteller, restoranlar ve eğlence mekanlarında büyük bir hareketlilik yaşanması tahmin edilirken, trafik ve ulaşımda da ciddi bir yoğunluk olması bekleniyor. Sektör temsilcileri, 9 günlük tatilin sezon başında Bodrum ekonomisine can suyu olacağını belirtiyor.

REZERVASYONLARDA CİDDİ ARTIŞ

Bölgedeki bir otelin müdürü Özgür Adıgüzel, tatil kararının ardından rezervasyonlarda büyük artış yaşandığını söyledi. Adıgüzel, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından önce yavaş ilerleyen süreç, tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte ciddi şekilde hızlandı. Misafirlerimiz kışın yorgunluğunu atmak ve yaşanan olumsuzluklardan uzaklaşmak için bölgemizi tercih ediyor. Sadece otelciler değil, transfer şirketleri, restoranlar, esnaflar ve bölge halkının da gelirlerinde artış olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"9 GÜNLÜK TATİLİN ETKİSİ REZERVASYONLARA YANSIDI"

Turizmci Bülent Kaya ise bayram sürecinde yüksek doluluk beklediklerini belirterek, "Tatil kararı daha önce açıklansaydı artış çok daha fazla olabilirdi. Ancak buna rağmen bayramda tam doluluğa ulaştık. 9 günlük tatilin etkisi rezervasyonlara yansıdı. Bodrum genelinde otellerin yüzde 70 ila yüzde 80 doluluk oranıyla bayramı geçireceğini düşünüyorum" dedi.

İÇ PAZARDA CİDDİ HAREKETLİLİK VAR

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış da özellikle yerli turist hareketliliğinin dikkat çektiğini belirterek, "Rezervasyonlara baktığımızda özellikle iç pazarda ciddi artış gözüküyor. Açık olan otellerde doluluk oranları yüzde 80 seviyelerine ulaştı" diye konuştu.

