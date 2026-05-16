Öğretmenlerin iller arası atamaları için geri sayım devam ediyor. Yayımlanan takvime göre, 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayan öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları 20 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Peki, öğretmenlerin iller arası atamaları ne zaman gerçekleşecek?

İl dışı ögretmen atamaları için başvurular MEBBİS ekranı üzerinden devam ediyor. Başvuru için verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kalması nedeniyle sonuç tarihi bir kez daha gündeme geldi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, atama sonuçları mayıs ayı içerisinde duyurulacak. Öğretmenler, Kurban Bayramı öncesinde tayin sonucunu görüntüleyebilecek.

İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı il dışı tayinler için kılavuz paylaşmıştı. Yayımlanan kılavuza göre, başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerine başlamak üzere yapacakları tebligat ve görevden ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

