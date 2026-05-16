Avrupa ve ABD'deki Yahudi kurumlarına yönelik çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı olduğu belirtilen Ketaib Hizbullah komutanı Muhammed Bakır Saad Davud Saadi, MİT ve FBI ortaklığıyla yakalandı. Yakalama kararının ardından Belçika Savunma Bakanı Türkiye'ye teşekkür etti.

Avrupa ve ABD'deki Yahudi kurumlarına yönelik çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı olduğu belirtilen Ketaib Hizbullah komutanı Muhammed Bakır Saad Davud Saadi, MİT ve FBI ortaklığıyla yakalandı. Yakalama kararının ardından Belçika kanadından Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi.

MİT'E ÖZEL TEŞEKKÜR

New York'taki federal mahkemeden yapılan açıklamada, İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün üst düzey isimlerinden olan Saadi'nin ABD, Kanada ve Avrupa genelinde 18 farklı saldırının planlanmasında rol oynadığı öne sürüldü. Yakalama operasyonunun ardından Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Avrupa'daki Yahudi kurumlarına yönelik terör saldırılarının şüpheli koordinatörü tutuklandı. Şüpheli, MİT ve FBI tarafından yürütülen bir operasyonda yakalandı. Teşekkürler ABD ve Türkiye. Harika iş çıkardınız" ifadesini kullandı.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jay Clayton, Şii örgütün komutanlarından Saadi'nin New York'taki bir sinagoga yönelik eylem tasarladığını ve ABD topraklarında cinayet işleme girişiminde bulunduğunu açıkladı.

İddianamede sanığın Kaliforniya ve Arizona'daki Yahudi kültür merkezlerini hedef aldığı belirtildi. Saadi'nin ayrıca Avrupa'daki sinagoglara yönelik kundaklama eylemleri, Yahudi okullarına patlayıcı yerleştirilmesi ve Londra'da Yahudi asıllı bir ABD-Britanya vatandaşının bıçaklanması olaylarının koordinasyonunu üstlendiği aktarıldı.

Belçika Savunma Bakanı MİT'e teşekkür etti

"ABD ADALET BAKANLIĞI UÇAĞI TÜRKİYE'YE GELDİ"

FBI tarafından hazırlanan iddianamede, 2017 yılından bu yana Ketaib Hizbullah safında yer alan Saadi'ye terör örgütü üyeliği ve terör saldırısı planlama dahil 6 farklı suçlama yöneltildi.

Şüphelinin İran Devrim Muhafızları ile yakın işbirliği içinde çalıştığı kaydedildi. Cuma günü mahkeme karşısına çıkarılan sanığın yargılama süresince tutuklu kalmasına karar verildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Saadi'nin yurtdışında tutuklanarak New York'a getirildiğini, sanık avukatı Andrew Dalack ise müvekkilinin Türkiye'de yakalanarak ABD'ye iade edildiğini doğruladı.

İddialara göre ABD Adalet Bakanlığı'na ait iade uçağının bu hafta Türkiye'ye geldi.

AVUKATI SAVAŞ ESİRİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan avukat Andrew Dalack, müvekkilinin bir siyasi tutuklu ve savaş esiri olduğunu ileri sürdü. Saadi'nin, 2020 yılında Bağdat'ta öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile bağlantılara sahip olduğunun iddia edildiğini belirten avukat, müvekkilinin hapishanede tecrit altında tutulmasına tepki gösterdi.

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları'nı ve Tahran tarafından desteklenen Ketaib Hizbullah'ı terör örgütü listesinde tutuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası