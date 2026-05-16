Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 4 ilde eş zamanlı olarak Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen şebekeye operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında şebekeyi yöneten kişinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Türkiye aleyhine faaliyet yürüten uluslararası ağ çökertildi.

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda iki farklı yabancı istihbarat servisine çalışan ajanlık ağında yer alan 9 kişi belirlendi. MİT’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Şebekede yer aldığı belirlenen 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNE BİLGİ AKTARIYORLARDI



Yürütülen soruşturmada B.E. ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktardığı anlaşıldı.

Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT’in dikkatini çekerken kapsamlı bir istihbarat operasyonu için düğmeye basıldı. B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde, şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı.

MİT'ten casusluk operasyonu! 7 kişi tutuklandı

YAPININ TAMAMI DEŞİFRE EDİLDİ

B.E. ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerini sürdürdü. MİT’in, uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.

MİT’TEN BÜYÜK ZAFER

Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye’deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası