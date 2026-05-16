Yunanistan açıklarında yanan feribotta kaybolan Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır'dan 4 yıldır haber alınamıyor. Tüm DNA örneklerini veren acılı aile, gaiplik kararı alınan Çakır'ın en azından bir mezarının olmasını istiyor.

18 Şubat 2022 tarihinde Yunanistan açıklarında İtalya seferi yapan "Euroferry Olympia" isimli feribotta çıkan yangında kaybolan 11 kişiden biri olan Aydınlı tır şoförü 42 yaşındaki Mehmet Çakır'dan aradan geçen 1548 güne rağmen haber alınamadı.

Mehmet Çakır, 1548 gündür kayıp

UMUTLARI TÜKENDİ

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan ailesi, yıllardır süren belirsizliğin kendilerini yıprattığını söyledi. Yangının ardından hem resmi makamlar aracılığıyla hem de kendi imkanlarıyla Yunanistan'a kadar giderek araştırma yaptıklarını belirten aile fertleri, Çakır'a dair hiçbir iz bulamadıklarını ifade etti. Süreç boyunca istenilen tüm DNA örneklerini yetkililere teslim ettiklerini belirten aile, artık umutlarının büyük ölçüde tükendiğini dile getirdi.

Aile fertleri en azından Çakır'ın bir mezarı olsun istiyor

BİR MEZARI OLSUN İSTİYORLAR

Çakır'ın, Yunanistan açıklarında yanan feribotta kaybolmasının üzerinden 4 yıl 2 ay 28 gün geçerken, yetkililerden gelecek haberi bekleyen acılı aile Çakır'ın en azından bir mezarının olmasını istiyor. Gaiplik kararı alınan Mehmet Çakır için tek beklentilerinin bir mezar yeri olduğunu ifade eden yakınları, yıllardır süren acının belirsizlik nedeniyle daha da ağırlaştığını söyledi. Aile, Mehmet Çakır'ın akıbetinin netleşmesini ve en azından bir mezar taşı başında dua edebilmeyi istediklerini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası