Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail'in soykırım saldırıları bölgeyi yerle bir etti. Türkiye, İsrail'in harap hale getirdiği Gazze'nin yeniden yapılandırılması ve inşa edilmesi için girişimleri devam ediyor. Ankara, gerekli adımların atılması halinde Japonya ile birlikte Gazze'nin yeniden yapılandırılmasında etkin rol alabileceğinin mesajını verdi.

Japonya'da temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye ile Japonya'nın Orta Doğu'daki sorunların çözümüne birlikte katkı sağlayabileceğine işaret ederek, "Politik şartlar ve güvenlik şartları izin verdiğinde, Türkiye ve Japonya, Filistin halkı için Gazze'nin yeniden yapılanmasına yardım edebilir" ifadelerini kullandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Japonya'da temaslarına devam ediyor. Oktay, başkent Tokyo'daki Keio Üniversitesi'nde düzenlenen "Orta Doğu'daki Güncel Dinamikler Işığında Türk - Japon Stratejik İlişkileri" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

Akademisyenler, öğrenciler ve Japonya'daki diplomatik misyonlardan temsilcilerin katıldığı panelde, Japonya-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'daki çatışma ve krizlere kaynaklık eden uluslararası sistemdeki dönüşümü değerlendiren Oktay, mevcut uluslararası sistemin artık dünyaya barış ve istikrar getirmediğine dikkat çekti. Teknolojik gelişmeler ve artan rekabete rağmen ABD'nin küresel bir güç olarak kalma eğiliminde olduğunu aktaran Oktay, "Çin bir zorluk olarak ortada dururken, Ukrayna'daki savaş Avrupa ve tüm uluslar arası sistem için dramatik sonuçlara yol açıyor" dedi.

"TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR PARTNER"

Dünyanın karşı karşıya olduğu zorlu güvenlik ortamı karşısında Türkiye'nin artan rolüne işaret eden Oktay, "Türkiye NATO ve G20'nin bir parçası. Türkiye; Avrupalı, Karadenizli, Akdenizli, Orta Doğulu ve aynı zamanda Asyalı bir ülke. Türkiye ayrıca diplomasi, ticaret ve insani işbirliği gibi alanlar üzerinden Afrika ile bağları bulunan, güvenilir bir partner" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'NİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ BAŞLAMALI"

Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere Orta Doğu'daki sorunların hala çözüme kavuşmadığını belirten Oktay, "Gazze'deki insani durum ateşkese rağmen endişe verici olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Orta Doğu'da barış çabalarına katkı sağlayabileceğini hatırlatan Oktay, "Artık barış planı doğrultusunda hareket edilmesi ve Gazze'nin yeniden yapılanma sürecinin başlaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının İsrail dahil tüm bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağına dikkat çeken Oktay, "Politik şartlar ve güvenlik şartları izin verdiğinde, Türkiye ve Japonya, Filistin halkı için Gazze'nin yeniden yapılanmasına yardım edebilir" dedi.

"İRAN MESELESİ DİPLOMATİK YOLLARDAN ÇÖZÜLMELİ"

İran eksenli gelişmelerin Orta Doğu'nun küresel ekonomi ve enerji piyasalarını ne kadar kolay etkileyebildiğini gösterdiğine dikkat çeken Oktay, "Hürmüz Boğazı enerji tedariki ve ticaret açısından en kritik geçiş noktalarından biri. Özellikle de petrol ürünleri konusunda büyük ölçüde buraya bağımlı olan Japonya için" ifadelerini kullandı. İran meselesinin diplomatik yollardan çözüme kavuşmasının önemli olduğunu vurgulayan Oktay, "Türkiye de Japonya gibi nükleer silahlar konusunda oldukça hassas. Orta Doğu'daki hiçbir ülkenin, dünyanın diğer ülkelerinin olduğu gibi, İsrail de dahil olmak üzere nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini düşünüyoruz ve bu diplomasi yoluyla başarılmalı" dedi.

Savaş ve çatışmaların kimseye bir faydasının bulunmadığını vurgulayan Oktay, Ortadoğu'da uzun vadeli barışın Türkiye için kritik önem taşıdığının altını çizdi.

OKTAY, İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINA İŞARET ETTİ

Türkiye ve Japonya'nın geleneksel ilişkilerini gelecek odaklı ilişkiler boyutuna taşımasının önemli olduğunu aktaran Oktay, yapay zeka, yarı iletkenler, yeşil enerji, uzay ve sağlık teknolojileri ile afet hazırlığı ve savunma gibi alanlarda işbirliğinin artırılabileceğine işaret etti. Oktay, "Birlikte, ülkelerimiz ve daha geniş bir bölge için değer üretebiliriz" dedi.

