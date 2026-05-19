Fenerbahçe başkanlık adaylığını sürpriz bir kararla sonlandıran Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, sarı lacivertlilerle imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalar yaptı. Sarı lacivertli takıma her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirten Aydınlar, "Fenerbahçe’nin 120. yılına ilerlediği bu özel dönemde de kulübümüzün hedeflerine yürüdüğü yolda katkı sunmaya, sorumluluk almaya ve gereken desteği vermeye her zamanki gibi hazırız." dedi.

Fenerbahçe ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Acıbadem logosu bu anlaşma kapsamında 2026–27 sezonunda Fenerbahçe Futbol A Takımı forma yanında (kol altı) yer alacak.

Başkan Sadettin Saran ile Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, bu iş birliği çerçevesinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir araya geldi.

"FENERBAHÇE'MİZE DUYDUĞU AİDİYETİN ÇOK GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİDİR"

Sadettin Saran iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Acıbadem Sağlık Grubu, geçmişten bugüne uzun yıllar boyunca sağlık sponsorluğu başta olmak üzere Fenerbahçemize çok önemli katkılar sunmuş, çok değer verdiğimiz bir yol arkadaşıdır. Sayın Mehmet Ali Aydınlar’ın hem bu sezon içinde hem de önümüzdeki sezon için kulübümüze verdiği destek, Fenerbahçemize duyduğu aidiyetin çok güçlü bir göstergesidir.

Fenerbahçe’de önemli olan her zaman kulübün menfaatleri ve ortak hedefleridir. Acıbadem’in yıllardır kulübümüzün yanında ortaya koyduğu yaklaşımı da bu açıdan son derece anlamlı buluyoruz.

Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın forması, kulübümüzün en kıymetli reklam alanlarından biridir. Bu nedenle formalarımızı ve sponsorluk alanlarımızı her sezon çok önceden, büyük bir titizlikle planlıyoruz. Yeni sezon formalarının üretim ve hazırlık süreçleri nedeniyle sponsorluk anlaşmalarının da aylar öncesinden netleşmesi gerekiyor.

Acıbadem Sağlık Grubu ile formamızdaki uygun alanlara ilişkin görüşmelere de bu yılın başında başladık. Sayın Mehmet Ali Aydınlar, konuyu ilk paylaştığımız andan itibaren Fenerbahçemizin yanında olma iradesini ortaya koydu ve bu iş birliğine hiç tereddüt etmeden destek verdi.

Bugün duyurduğumuz anlaşma, uzun süredir planlanan ve yeni sezon forma hazırlıkları kapsamında ilerleyen bir sürecin sonucudur.

Yeni sezon formalarımızın taraftarlarımızla buluşmasına artık kısa bir süre kaldı. Bu vesileyle iş birliğimizi de kamuoyuyla paylaşmak istedik. Taraftarlarımızın yeni formalarımızı çok beğeneceğine yürekten inanıyorum.

Bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, Sayın Mehmet Ali Aydınlar’a ve Acıbadem ailesine teşekkür ediyorum.”

Mehmet Ali Aydınlar - Sadettin Saran

AYDINLAR: "FENERBAHÇE’NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Fenerbahçe’ye destek vermeyi hiçbir zaman yalnızca bir sponsorluk olarak görmedim. Bu aidiyetin, sorumluluğun ve aynı hedefe birlikte yürümenin doğal bir parçası olduğuna inanıyorum.

Fenerbahçeliliğin en önemli değerlerinden biri; kulübün ihtiyaç duyduğu her anda, imkanlar ölçüsünde onun yanında olabilmektir. Konu Fenerbahçe olduğunda, Acıbadem’in duruşu da sorumluluğu da hiçbir zaman soru işareti taşımaz.

Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Fenerbahçe’nin yanında olmaya devam edeceğiz.

Fenerbahçe’nin 120. yılına ilerlediği bu özel dönemde de kulübümüzün hedeflerine yürüdüğü yolda katkı sunmaya, sorumluluk almaya ve gereken desteği vermeye her zamanki gibi hazırız.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak geçmişte olduğu gibi bugün de Fenerbahçe’ye katkı sunmaktan, yeni sezonda da bu yolculuğun bir parçası olarak Fenerbahçe’nin yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

2026–27 sezonunun Fenerbahçe Futbol A Takımımız için başarılarla dolu, camiamıza gurur ve mutluluk yaşatan bir sezon olmasını temenni ediyorum.”

Haberle İlgili Daha Fazlası