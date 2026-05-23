Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Hükümetin yayımladığı son rapora göre vaka sayısı 671’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 160’a çıktı. Sağlık yetkilileri, nadir görülen “Bundibugyo” varyantına karşı onaylı tedavi ve aşının bulunmadığını açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Ituri ve Kuzey-Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 160’a yükseldiği bildirildi.

Kongo'da eboladan yayılıyor! Salgında ölenlerin sayısı 160'a yükseldi

RİSK SEVİYESİ YÜKSEK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola salgınının görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) risk değerlendirmesini, ulusal düzeyde "çok yüksek", bölgesel düzeyde "yüksek" ve küresel düzeyde "düşük" olarak revize ettiklerini aktardı.

Kongo'da eboladan yayılıyor! Salgında ölenlerin sayısı 160'a yükseldi

Hükemtin yayımladığı son rapora göre ülkede 671 vakanın tespit edildiği belirtilen raporda, son 24 saatte 13 yeni doğrulanmış vaka tespit edildiği, bunlardan 12’sinin Ituri’de, 1’inin ise Kuzey-Kivu’da görüldüğü açıklandı.

Raporda ayrıca 1.261 temaslı kişinin takip edildiği, toplam temaslı sayısının 1.441 kişiye ulaştığı bildirildi.

Kongo'da eboladan yayılıyor! Salgında ölenlerin sayısı 160'a yükseldi

UGANDA SINIR ÖTESİ TÜM TRAFİĞİ ASKIYA ALDI!

Uganda, Ebola salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile tüm sınır ötesi yolcu trafiğini askıya aldığını bildirdi.

AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası