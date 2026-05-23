ABD’nin mühimmatı azaldı! Tayvan’a 14 milyar $’lık silah satışı durduruldu
ABD’nin Tayvan’a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışına ara verildiği açıklaması Washington-Pekin hattında gerilimi yeniden gündeme taşırken, Çin “kararlı duruşunu” vurguladı, Tayvan ise resmi bir politika değişikliği bilgisi olmadığını bildirdi.
ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao, Senato Bütçe Komitesinin bir oturumunda Tayvan’a yönelik askerî silah satışını değerlendirdi. Cao, Tayvan’a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışına ilişkin bir soruya, “Destansı Öfke (Epic Fury) Operasyonu için ihtiyaç duyduğumuz mühimmatın elimizde olduğundan emin olmak maksadıyla bir ara veriyoruz” cevabını verdi.
Ayrıca Cao, yönetimin gerekli gördüğü zaman yurt dışına yönelik askerî satışlara devam edeceğini belirtti. Tayvan makamları, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hâlihazırda ABD’nin ülkeye yönelik silah satış politikasındaki değişiklik hakkında bir bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da Washington’ın Tayvan’a silah satışına karşı ülkesinin tutumunun “tutarlı, net ve kararlı” olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mayıs’ta diplomatik ilkelerin aksine Tayvan lideri Lai Ching-te ile muhtemel bir silah satışı konusunda görüşeceğini açıklamıştı.