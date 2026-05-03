Türkiye’de değişen iş gücü dengeleriyle birlikte mavi yakalı meslekler öne çıkarken, günümüzde meslek öğrenen bazı gençler mühendislerden daha fazla gelir elde etmeye başlamadı. Ara eleman sıkıntısı ve artan ücretler, beyaz yakalı işlerin cazibesini azalttı.

Herkesin diploma sahip olduğu ve masa başı iş aradığı günümüzde meslek öğrenen gençler mühendislerden fazla para kazanmaya başladı.

Babasının yolundan gitti, meslek öğrendi… Mühendisten fazla kazanıyor

“BİR GÜN İŞ ARAMADIK”

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Çifçi, babasından öğrendiği inşaat ustalığı sayesinde 15 yaşından bu yana kendi ayakları üzerinde durduğunu belirterek "Çevremdeki okumuş işsizleri görünce ben meslek edinmeye karar verip babamdan inşaat ustalığını öğrendim. 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Bir gün iş aramadık. Sürekli iş var ve şu anda en düşük yevmiye günlüğü 3 bin lira ile 4 bin lira arasında değişiyor” dedi.

“AKRANLARIMIN MESLEK EDİNMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

Mühendis olan bazı tanıdıklarının bile düşük ücretli işlerde çalıştığını söyleyen Çifçi, “Akranlarımın arasında okulu bitirmeye çalışanlar veya okulu bitip üniversite sınavlarına hazırlananlar var. Daha 4-5 yıl daha okuyup daha sonra KPSS sınavına girip işe başlayacaklar. Okuyup mühendis olan pek çok tanıdığım da var. Bunlardan da pek çoğu mühendis diplomaları olmasına rağmen zincir market şubelerinde asgari ücretle kasiyerlik yapmaya veya kafe ve restoranlarda garsonluk yapmaya çalışıyor. Çalışma hayatında beyaz yaka cazibesini kaybettiği için akranlarımın meslek edinmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞAN BİR USTA AYLIK 150 BİN LİRA RAHAT KAZANIR"

Son yıllarda en çok konuşulan meselelerin başında ‘ekonomik kriz' konusunun geldiğini ancak bugün mesleği olan bir kimsenin asgari ücretle çalışmadığını belirten 19 yaşındaki Ahmet Çifçi, "Bana göre eğitimde 12 yıl zorunluluğu getirilmesi ile pek çok kişi kabiliyetlerini geliştiremedi. Şu anda halen üniversite sınavına çalışan arkadaşım var. Birkaç bölüm hariç üniversiteye okusalar da artık diploma ekmek kapısı olmuyor. Ben okulu bırakıp inşaat ustalığı yapmaya karar verdiğimde pek çok arkadaşım hata ettiğimi söyledi. Ben 3 yıldır ustalık yapıyorum. O zaman kararımın yanlış olduğunu söyleyenler bugün isabetli karar verdiğimi söylüyor. Götürü iş alan bir usta şu anda aylık 150 bin lira çok rahat kazanır. Bu nedenle tüm arkadaşlarıma ‘meslek edinin' çağrısında bulunuyorum" diyerek genç yaşta ekmek kazanmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

