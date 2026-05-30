Türkiye genelinde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Gün içerisinde farklı illerde kaydedilen sarsıntıların ardından gözler son deprem verilerine çevrilirken, en güncel bilgiler araştırılıyor.

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü boyunca birçok ilde ve çevre bölgelerde düşük ve orta şiddetli sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili bilgiler düzenli olarak güncelleniyor.

30 Mayıs akşam saatlerinde kaydedilen son verilere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. Son sarsıntılar arasında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20.46'da meydana gelen 1.0 büyüklüğündeki deprem yer aldı. Aynı saatlerde Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de düşük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi.

Gün içerisinde Malatya, Bingöl, Elazığ, Manisa, Denizli, Ankara, Konya, Antalya ve Mersin çevresinde de çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, gün içerisinde en dikkat çeken sarsıntı sabah saat 06.54’te Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

30 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

30 Mayıs 2026 tarihinde kaydedilen son depremler listesinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Manisa, Denizli, Erzincan, Elazığ, Malatya, Mersin, Ankara, Konya, Muğla, Kars ve Antalya çevresinde meydana gelen sarsıntılar yer aldı. Depremlerin büyük bölümü 1 ile 3 büyüklüğü arasında ölçüldü.

Öte yandan günün erken saatlerinde Ege Denizi açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem de son deprem listelerinde yer aldı. Uzmanlar, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen sismik hareketliliğin düzenli olarak takip edildiğini belirtiyor.

Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde meydana gelen son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor. Son deprem listeleri gün içerisinde sürekli güncelleniyor.

