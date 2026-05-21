2026 Yunan Survivor finaline damga vuran olay, yarışmacı Stavros Floros’un geçirdiği ağır tekne kazası oldu. Talihsiz kaza sonrası sol bacağı ampute edilen 21 yaşındaki Floros, gösterdiği mücadelesi nedeniyle sezonun sembolik şampiyonu ilan edildi.

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde geçirdiği tekne kazasının ardından gündeme oturdu. Yarışmacının, kazada arkadaşı Manos’un hayatını kurtardığı öğrenilirken, olay sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin Miami’de sürdüğü açıklandı.

TUR TEKNESİ SURVİVOR YARIŞMACISINA ÇARPMIŞTI

Programın son bölümünde sunucu Giorgos Lianis, yaşanan kazaya ilişkin detayları paylaştı. Açıklamada, dinlenme gününde Stavros ile Manos’un balık avına çıktığı, yanlarında güvenlik şamandırası bulunmasına rağmen bölgeden geçen bir tur teknesinin Stavros’a çarptığı belirtildi. Manos’un hızlı müdahalesi sayesinde Floros’un kısa sürede tekneye alınarak hastaneye ulaştırıldığı ifade edildi.

Survivor Yunanistan’da flaş karar! Bacağını kaybeden Stavros Floros şampiyon ilan edildi

SOL BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Kazanın ardından Stavros Floros’un sol bacağının ampute edildiği, sağ bacağında ise ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Miami’de özel bir sağlık merkezinde tedavi gören yarışmacının durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.

STAVROS FLOROS’TAN İLK PAYLAŞIM

Stavros Floros, hastane odasından çektiği videoyu sosyal medya hesabında yayımladı. Ünlü yarışmacı paylaşımında, “Yeniden gülümsememi sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

SEMBOLİK ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

Öte yandan dün akşam konseyde alınan kararla Survivor Yunanistan 2026 sezonunun erken final yapacağı duyuruldu. Yapım ekibi, yaşanan trajik olay nedeniyle yarışmanın sonlandırıldığını açıklarken, Stavros Floros’un “gerçek Survivor” olarak görüldüğü ve sembolik olarak şampiyon ilan edildiği belirtildi. Ayrıca 250 bin euroluk büyük ödülün de Floros’a verileceği açıklandı.

“HAYATIN GERÇEK SAVAŞÇISI”

Konsey sırasında yarışmacılar tek tek söz alarak Stavros Floros ve Manos’a destek mesajları verdi. Manos “kahraman”, Stavros ise “hayatın gerçek savaşçısı” sözleriyle anılırken, programın sonunda tüm yarışmacılar ayağa kalkarak hep birlikte “Stavros” ve “Manos” tezahüratında bulundu.

