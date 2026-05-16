Dijital platformlarda yayınlandıktan sonra geniş izleyici kitlesine ulaşan Rüzgara Bırak filmi televizyonda ekrana geldi. Hikayesi ve Ege kıyılarındaki atmosferiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerinde Hande Erçel ile Barış Arduç’un yer aldığı yapımın çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve konusu yeniden gündeme geldi.

Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden yapımlarından biri olan Rüzgara Bırak, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

RÜZGARA BIRAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Rüzgara Bırak filminin çekimleri İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirildi. Filmin şehir hayatını yansıtan sahneleri İstanbul’da çekilirken, hikayenin ana bölümleri Ege’nin popüler tatil bölgelerinde hazırlandı. Özellikle Çeşme, Alaçatı ve Urla’da yapılan çekimler filmin görsel atmosferini oluşturdu.

Rüzgara Bırak filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

RÜZGARA BIRAK OYUNCULARI

Rüzgara Bırak filminin başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç yer alıyor. Filmde Hande Erçel, şirket yönetiminde söz sahibi olan Aslı Mansoy karakterini canlandırırken, Barış Arduç ise doğayla iç içe yaşayan sörf eğitmeni Ege Yazıcı rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hande Erçel – Aslı Mansoy

Barış Arduç – Ege Yazıcı

Ahmet Saraçoğlu – Arif Mansoy

Şebnem Sönmez – Ferzan

Tuğrul Tülek – Cenk

Barış Aytaç – Yaman

Gözde Mutluer – Yasemin

Serhat Nalbantoğlu – Nazmi

Rüzgara Bırak filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

RÜZGARA BIRAK KONUSU NE?

Rüzgara Bırak filmi, şehir hayatı ile doğa arasında sıkışan iki farklı karakterin hikayesini anlatıyor. Filmde Aslı Mansoy, aile şirketinin geleceği için Çeşme’de büyük bir otel projesi yapmak isteyen hırslı bir iş insanı olarak öne çıkıyor.

Ancak projenin uygulanacağı koyun diğer ortağı olan Ege Yazıcı, doğayla uyumlu hayatı savunan ve bölgenin yapılaşmasına karşı çıkan bir karakter olarak Aslı’nın karşısına çıkıyor. İkilinin çatışmayla başlayan ilişkisi zaman içerisinde romantik bir bağa dönüşüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası