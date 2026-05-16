Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortumun vurduğu köylerde yaralar sarılıyor. Enkaz kaldırma ve altyapı çalışmaları sürerken, konteynerlere yerleştirilen afetzedelere sıcak yemek desteği sağlanıyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde önceki gün etkili olan hortumun ardından Oyaca ve Kavşut köylerinde hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda evin zarar gördüğü bölgede, devletin ilgili kurumları seferber oldu.

Sungurluda ekipler seferber oldu: Hortum felaketinin yaraları sarılıyor

10 KONTEYNER YERLEŞTİRİLDİ

Sungurlu Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, belediye, il özel idaresi ve enerji dağıtım ekipleri sahada aktif görev yapıyor. Bölgede afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 10 konteyner yerleştirilirken, elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının yeniden işler hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Konteynerlere klima montajlarının tamamlandığı, su kuyularına elektrik bağlantısı sağlanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ayrıca afetten etkilenen vatandaşlara günlük üç öğün sıcak yemek desteği verildiği açıklandı.

Sungurluda ekipler seferber oldu: Hortum felaketinin yaraları sarılıyor

"YÜZÜMDEN KAN YÜRÜDÜ"

Hortum sırasında evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anları anlattı. Oyaca köyünde yaşayan 83 yaşındaki Gülbeyaz Esen, büyük bir gürültüyle başlayan hortumun evini yerle bir ettiğini belirterek, komşularının yardımıyla enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Esen, "Önce bir gürültü geldi, ondan sonra bir rüzgar esti. Dedim ki 'Rüzgar kapıyı açacak', sırtımı duvara yasladım. Başıma ne düştüğünü bilemedim. Yüzümden kan yürüdü, elimi bastım, dinmedi. O zaman komşunun çocuğu geldi, beni enkazın içinden çıkardı. Böyle bir olay görmedim. Bir de baktım evi almış gidiyor" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası