Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürerken spor yorumcusu Tümer Metin, sarı-lacivertli takım için dikkat çeken bir öneride bulundu. Deneyimli yorumcu, uzun vadeli yapılanma için Abdullah Avcı ismini öne çıkarırken, başarılı çalıştırıcının hem karakterine hem de teknik kapasitesine “gözüm kapalı kefil olurum” sözleriyle destek verdi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemini değerlendiren spor yorumcusu Tümer Metin, sarı-lacivertli takımın yeni çalıştırıcısının kim olması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Yerli ve yabancı birçok ismin gündemde olduğu süreçte Metin, tercihini yerli bir teknik adamdan yana kullanarak Abdullah Avcı ismini öne çıkardı.

"UZUN VADEDE GÖZÜM KAPALI TESLİM EDERİM"

Now kanalına konuşan Tümer Metin, Fenerbahçe'nin gelecekteki planlaması doğrultusunda Abdullah Avcı'nın uygun bir aday olduğunu belirterek, deneyimli çalıştırıcı için "Fenerbahçe için uzun vade planında gözüm kapalı teslim edeceğim teknik adamlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'ya duyduğu güveni dile getiren spor yorumcusu, "Hem insanlığına, hem teknik adamlığına kefil olabileceğim birisidir." şeklinde konuştu.

KARİYERİNDE SÜPER LİG VE SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUKLARI VAR

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce A Milli Futbol Takımı, Başakşehir ve Beşiktaş'ta da görev yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Trabzonspor'un başında yer almıştı. Bordo-mavili kulüple 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Avcı, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında ise takımıyla Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Trabzonspor'daki son döneminin ardından kulüpten ayrılan Abdullah Avcı, yaklaşık iki yıldır herhangi bir takımda teknik direktörlük görevini üstlenmiyor.

