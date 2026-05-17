F.Bahçe’de başkan adayı Hakan Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneği etkinliğinde iddialı konuştu. Aziz Yıldırım’la başkanlık için yarışacak Safi, “Sadece paradan ibaret olduğumu düşünenleri yanıltacağım. Hedeflere ulaşan bir takım kuracağım” dedi.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneği’nin etkinliğinde çok iddialı açıklamalar yaptı. “Beni, parası var pulu var diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Sadece paradan ibaret olduğumu düşünenleri yanıltacağım” diyen Safi, “Tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Boş vaatlere karnımız tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu camiamız görecek” ifadelerini kullandı.

BİZ ÇOK ÇEKTİK

Hakan Safi, “Hedefler iyidir ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir” vurgusu yaparken, “Fenerbahçe’nin kimseye ihtiyacı ya da borcu yok. Bizim borcumuz var. Kendini bu şanlı kulübün üstünde görenlerden çok çektik. Bütün enerji ve heyecanımızla Fenerbahçe’nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz. Kulübün kendi DNA’sını hatırlamaya ihtiyaç var. Mesele para harcamak değil, parayı doğru harcamak. Birilerinin cebini doldurmak değil” değerlendirmesinde bulundu.

