Hakan Safi, iddialı konuştu: 'Tarih yazacağız'
F.Bahçe’de başkan adayı Hakan Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneği etkinliğinde iddialı konuştu. Aziz Yıldırım’la başkanlık için yarışacak Safi, “Sadece paradan ibaret olduğumu düşünenleri yanıltacağım. Hedeflere ulaşan bir takım kuracağım” dedi.
- Hakan Safi, kendisini sadece paradan ibaret görenleri yanıltacağını ifade etti.
- Tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kurma vaadinde bulundu.
- Boş vaatlere karşı olduklarını ve kongreye kadar söylediklerinin ciddiyetini camiaya göstereceklerini söyledi.
- Fenerbahçe'nin kimseye ihtiyacı veya borcu olmadığını, ancak kendilerinin borcu olduğunu belirtti.
- Kendini kulübün üstünde görenlerden çok çektiklerini dile getirdi.
- Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceklerini vurguladı.
- Kulübün kendi DNA'sını hatırlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
- Para harcamanın değil, parayı doğru harcamanın önemli olduğunu belirtti.
- Birilerinin cebini doldurmak yerine kulübün çıkarlarını gözetmek istediklerini ima etti.
MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneği’nin etkinliğinde çok iddialı açıklamalar yaptı. “Beni, parası var pulu var diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Sadece paradan ibaret olduğumu düşünenleri yanıltacağım” diyen Safi, “Tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Boş vaatlere karnımız tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu camiamız görecek” ifadelerini kullandı.
BİZ ÇOK ÇEKTİK
Hakan Safi, “Hedefler iyidir ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir” vurgusu yaparken, “Fenerbahçe’nin kimseye ihtiyacı ya da borcu yok. Bizim borcumuz var. Kendini bu şanlı kulübün üstünde görenlerden çok çektik. Bütün enerji ve heyecanımızla Fenerbahçe’nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz. Kulübün kendi DNA’sını hatırlamaya ihtiyaç var. Mesele para harcamak değil, parayı doğru harcamak. Birilerinin cebini doldurmak değil” değerlendirmesinde bulundu.