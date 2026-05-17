Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın vereceği cevap merakla bekleniyor. Başkan Adalı, görevine devam etmesini istediği tecrübeli teknik adamla görüşme gerçekleştirecek. Anlaşma sağlanamazsa üçüncü Şenol Güneş dönemi başlayabilir…

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta sezon yine hüsranla bitti, gözler Sergen Yalçın’la yapılacak görüşmeye çevrildi. Siyah beyazlıların teknik patronu, kupadaki Konyaspor maçı sonunda kendisine su şişesi atılmasının ardından istifa etmeyi düşünmüş; başkan Serdal Adalı’nın devreye girmesiyle alınacak karar sezon sonuna ertelenmişti. Hafta içinde yapılacak toplantıda kulübün yeni sezon yapılanması masaya yatırılacak; en önemlisi tecrübeli teknik adamın takımda kalma konusundaki isteği belirleyici unsur olacak. Ancak masadaki tek konu Yalçın olmayacak.

Beşiktaş antrenmanından

AYKIRI SESLER

A takım genel koordinatörü Serkan Reçber ile devam edilmesini şart olarak gören Sergen Yalçın’a karşı, yönetimin bir bölümü sezon başında scout şefi olarak göreve getirilen Eduard Graff’ın transfer süreçlerinde yeniden aktif rol üstlenmesini istiyor. Daha önce Yalçın’ın eleştirileri ve Reçber’in müdahalesi sonrası geri planda kalan Graff’ın yeniden yetki kazanıp kazanmayacağı merak konusu. “Reçber mi, Graff mı?” sorusunun cevabı verilmeden anlaşma sağlanması zor görünüyor.

ŞENOL GÜNEŞ BEKLEMEDE

Beşiktaş’ta daha önce iki dönem görev yapan Şenol Güneş tekrar siyah beyazlı takıma dönme konusunda istekli. Güneş “Kararı verecek olan başkandır. Sergen Hoca devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur” dedi.

