Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın için olağanüstü toplandı! Atiba ve Josef sürprizi...
Beşiktaş yönetimin Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geleceğine görüşme üzere toplandığı ve deneyimli teknik adamın ekibinin güçlendirilmesinin de masaya yatırılacağı ileri sürüldü.
- Yönetimin, futbol şube sorumlularının da isteğiyle Sergen Yalçın ile yola devam etme kararına daha sıcak baktığı belirtiliyor.
- Yerli futbolcuların da Sergen Yalçın ile devam edilmesi yönünde istekleri olduğu kaydedildi.
- Toplantıda, Sergen Yalçın'ın antrenör ekibinin güçlendirilmesi düşüncesi masaya yatırılacak ve bu kapsamda Atiba Hutchinson ile Josef de Souza'nın gündemde olduğu vurgulandı.
- Sergen Yalçın, 30 Ağustos'ta başladığı görevinde 39 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
- Ligde 33 maçta 1.73 puan ortalaması yakaladı.
Beşiktaş yönetimi, siyah beyazlı taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geleceğini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
YALÇIN'IN GELECEĞİ BELLİ OLACAK
A Spor'da yer alan habere göre; olağan üstü toplanan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili son kararı verecek. Futbol şube sorumlusu olan isimlerin Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediği, bu yöndeki kararın daha kuvvetli olduğu belirtildi.
YERLİ İSİMLER YALÇIN'DAN YANA
Futbol takımındaki yerli futbolcuların da Sergen Yalçın ile yola devam edilmesi yönünde istekleri olduğu kaydedildi.
ATIBA VE JOSEF SÜRPRİZİ
Toplantıda, Sergen Yalçın'ın antrenör ekibinin güçlendirilmesi yönündeki düşüncenin de masaya yatırılacağı vurgulandı. Gündemdeki isimlerin ise Atiba Hutchinson ve Josef de Souza olduğunun altı çizildi.
LİGDE 1.73 PUAN ORTALAMASI
Beşiktaş'ta 30 Ağustos'ta göreve başlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 39 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Sergen Yalçın'ın ekibi, 33 lig maçında 1.73 puan ortalaması yakaladı.