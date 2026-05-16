Beşiktaş yönetimi, siyah beyazlı taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geleceğini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

YALÇIN'IN GELECEĞİ BELLİ OLACAK

A Spor'da yer alan habere göre; olağan üstü toplanan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili son kararı verecek. Futbol şube sorumlusu olan isimlerin Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediği, bu yöndeki kararın daha kuvvetli olduğu belirtildi.

YERLİ İSİMLER YALÇIN'DAN YANA

Futbol takımındaki yerli futbolcuların da Sergen Yalçın ile yola devam edilmesi yönünde istekleri olduğu kaydedildi.

Sergen Yalçın ve yardımcıları

ATIBA VE JOSEF SÜRPRİZİ

Toplantıda, Sergen Yalçın'ın antrenör ekibinin güçlendirilmesi yönündeki düşüncenin de masaya yatırılacağı vurgulandı. Gündemdeki isimlerin ise Atiba Hutchinson ve Josef de Souza olduğunun altı çizildi.

LİGDE 1.73 PUAN ORTALAMASI

Beşiktaş'ta 30 Ağustos'ta göreve başlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 39 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Sergen Yalçın'ın ekibi, 33 lig maçında 1.73 puan ortalaması yakaladı.

