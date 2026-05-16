Beşiktaş’ta sezonun sona ermesiyle teknik direktör belirsizliği yeniden gündeme gelirken, Sergen Yalçın’ın geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Şenol Güneş’in yaptığı dikkat çeken açıklamalar ise siyah-beyazlı camiada yeni sezon öncesi teknik adam tartışmalarını daha da alevlendirdi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak sezonu kapatması, siyah-beyazlı kulüpte teknik direktörlük geleceğine yönelik tartışmaları beraberinde getirdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yönetimle henüz yeni sezon planlamasına dair bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirten mevcut teknik direktör Sergen Yalçın, "3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz" ifadelerini kullanarak sürecin kısa süre içinde netleşeceğini işaret etti.

Sergen Yalçın'ın geleceğinin belirsizliğini koruduğu bu süreçte, siyah-beyazlı kulübün eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in ismi yeniden gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı, hakkında çıkan transfer iddialarına doğrudan cevap verdi.

Şenol Güneş

"SERGEN HOCA GÖREVDEYKEN NİYET BELİRTMEK SAYGISIZLIK OLUR"

Hakkındaki iddialarla ilgili olarak Ali Ece'ye konuşan Şenol Güneş, Beşiktaş camiasına ve taraftarlarına teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

"Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum." Mevcut şartlar altında kendisinin bir yorum yapmasının etik olmayacağını vurgulayan Güneş, görevde bulunan meslektaşına yönelik saygısını dile getirerek, "Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur" şeklinde konuştu.

İKİ TEKNİK ADAMIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ta adı teknik direktörlük makamı için geçen Şenol Güneş ve mevcut teknik direktör Sergen Yalçın, kulübün yakın tarihindeki en başarılı dönemlerine imza atan isimler arasında yer alıyor.

Şenol Güneş Dönemi: Deneyimli teknik adam, daha önce görev yaptığı siyah-beyazlı takımda 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Beşiktaş, Güneş yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkarak Türk futbol tarihi adına önemli bir başarıya imza attı.

Sergen Yalçın Dönemi: Kulübün altyapısından yetişen ve efsane futbolcuları arasında yer alan Sergen Yalçın ise teknik direktör olarak görev yaptığı 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak siyah-beyazlı takıma çift kupalı şampiyonluk yaşattı.

Beşiktaş yönetiminin, Sergen Yalçın ile önümüzdeki hafta içi yapacağı kritik toplantının ardından yeni sezonun teknik kadro planlamasını resmi olarak kamuoyuna duyurması bekleniyor.

