Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Küme düşmesi kesinleşen İstanbul ekibi taraftarı önünde sezonu galibiyetle kapatmak isterken, Alanyaspor ise deplasman serisini sonlandırmayı hedefliyor. Peki, Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun kapanış haftasında gözler Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadeleye çevrildi. Fatih Karagümrük ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve takımların son durumları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Alanyaspor karşılaşması 16 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelede hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak. Sezonun son maçına çıkacak iki takım da ligi galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor.

Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Süper Lig’e veda etmesi kesinleşen Fatih Karagümrük, taraftarı önünde moral niteliğinde bir sonuç almak istiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşayarak 27 puan topladı. İstanbul temsilcisi, averajla 17. sırada yer alıyor.

Alanyaspor ise sezon boyunca beraberlikleriyle dikkat çeken ekiplerden biri oldu. Akdeniz temsilcisi, 33 haftada 7 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Turuncu-yeşilli ekip, son hafta öncesinde averajla 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazanmıştı. Ayrıca Fatih Karagümrük, rakibiyle Süper Lig’de oynadığı 9 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. İstatistikler, Alanyaspor’un son yıllarda bu eşleşmede üstünlük kurduğunu gösteriyor.

Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi uydu yayını, dijital platform ve mobil uygulamalar üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşma öncesinde özellikle iki takımın son haftalardaki performansı dikkat çekiyor. Fatih Karagümrük, Süper Lig’de oynadığı son iki maçtan gol yemeden galibiyetle ayrıldı. Küme düşmesi kesinleşmesine rağmen İstanbul temsilcisi, sezonu olumlu bir sonuçla tamamlamak istiyor.

Alanyaspor cephesinde ise deplasman performansı öne çıkıyor. Akdeniz ekibi, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 16 Süper Lig maçında galibiyet elde edemedi. Turuncu-yeşillilerin İstanbul’daki son deplasman galibiyeti Aralık 2023’te Beşiktaş karşısında aldığı 3-1’lik sonuç olmuştu.

İLGİLİ HABERLER SPOR Beşiktaşlı yıldız son maçına çıktı: Ülkesine dönecek

Haberle İlgili Daha Fazlası