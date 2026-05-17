Hatay’ın Antakya ilçesinde 3,5 milyon TL değerindeki lüks aracıyla drift yaptığı için 140 bin TL para cezası kesilen ve 60 gün trafikten men edilen Adem Kılınç, aracına yeniden kavuştu. Pişmanlığını dile getiren Kılınç, süreç boyunca her gün yediemin otoparkına giderek aracını ziyaret ettiğini söyledi.

Antakya ilçesinde yaşayan Adem Kılınç, geçtiğimiz aylarda Antalya'dan 3.5 milyon TL değerinde yeni bir spor araba almıştı. Yeni arabasıyla turlayan Kılınç, Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde drift attığı anlarda polis ekiplerine yakalanmıştı.

Yeni aracıyla hayatının hatasını yaptı, çok pişman oldu! “Gaza geldim”

140 BİN TL CEZA ALDI, ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Drift atan sürücüye; 140 bin idari para cezası uygulanmış, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulmuş ve araç 60 gün trafikten men edilmişti. Gaza gelerek drift attığını söyleyen Kılınç, geride kalan 60 günün ardından çok sevdiği aracına kavuştu.

“HER GÜN GİDİP BAŞINDA DURDUM”

Aracını yediemin otoparkında her gün ziyaret ettiğini ifade eden Kılınç, cezaların yüksek olmasından dolayı drfit atmayı kimseye tavsiye etmediğini söyledi.

Aracına günler sonra kavuşmanın heyecanını yaşayan Adem Kılınç, "Arabamızı yeni almıştık. Sanayi sitesinde bir anlık gazla iki tur döndük, polis ekipleri arabamızı 60 gün bağladı ve ehliyetimizden de olduk. Drift atmaktan 140 bin TL ceza yedik. Drift attığım için pişmanım, böyle şeyleri asla kimseye kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Arabama 60 gün süren bir süreçten sonra kavuştum, kimseye tavsiye etmiyoruz böyle şeyler. Arabam bağlıyken 60 günün 58 günü boyunca her gün gidip başında durdum, arabayı yıkadık ve temizledik. Drift atmak isteyenler, trafiğe kapalı alanlarda ve fuar alanları harici hiçbir yerde dönmelerini tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle böyle şeyleri bir daha kesinlikle yapmasın kimse. Böyle durumların cezaları yüksek oluyor. Burada ilerleyen zamanlarda cezalar 2 kat oluyor. Mesela şu an ben tekrardan yaparsam; ehliyetime 5 yıl el konulacak ve 280 bin TL ceza yiyeceğim ama bir daha olmayacak" ifadelerini kullandı.

