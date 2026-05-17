Her geçen yıl artıyor! Torul Baraj Gölü'nde ‘çöp adası’ alarmı, Sinek, akrep, yılan… 3’ü istila etti
Gümüşhane’de Torul Baraj Gölü'nde meydana gelen çevre kirliliğine tepki gösteren mahalleli, bölgede sebze-meyve yetişmediğini, sinek istilası yaşandığını, akrep ve yılan sayısının arttığını belirterek yardım istedi. Çöplerin, göl yüzeyinde adacıklar oluşturduğu bölgede bu görüntünün uzun yıllardır devam ettiği ifade edildi.
- Torul Baraj Gölü'nde biriken plastik atıklar, evsel çöpler ve çeşitli atık maddeler nedeniyle göl yüzeyinde çöp adaları oluşmuştur.
- Köprübaşı ve Çamlıca mahalleleri sakinleri, çevre kirliliğine tepki göstererek kötü koku ve sinek sorununun arttığını belirtmiştir.
- Bölgede akrep ve yılan sayısının da çoğaldığı, sebze ve meyve yetişmediği ifade edilmiştir.
- Mahalle sakinleri, çöplerin daha çok yukarı mahallelerden ve Harşit Çayı'nı besleyen derelerden geldiğini söylemiştir.
- Devlet Su İşleri'nin yaptığı koruma amaçlı çalışmaların yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği belirtilmiştir.
- Baraj suyu çekildiğinde çöpler nedeniyle ağır koku oluştuğu ve sinek istilası yaşandığı aktarılmıştır.
Gümüşhane'de Torul Baraj Gölü'nde biriken plastik atıklar, evsel çöpler ve çeşitli atık maddeler nedeniyle göl yüzeyinde çöp adaları oluştu. Meydana gelen çevre kirliliğine tepki gösteren Köprübaşı ve Çamlıca mahalleleri sakinleri, kötü koku ve sinek sorununun da her geçen yıl arttığını söyledi.
AKREP, YILANLAR BASTI
Bölgede akrep ve yılan sayısının da çoğaldığına dikkat çeken mahalleli, sebze ve meyve yetişmediğini belirterek çözüm bulunmasını talep etti.
“15 YILDIR ÇÖP YAKIYORUM”
Çöp adalarının çocuklar açısından da tehlike oluştuğunu belirten Çamlıca Mahallesi sakini Turgay Bostan şöyle konuştu:
Her yıl aynı manzarayı yaşıyoruz. Her yıl burada plastikler ve çöpler birikiyor. Ben yaklaşık 15 yıldır istisnasız şekilde burada çöp topluyor, çöp yakıyorum. Buradaki çöpler daha çok yukarı mahallelerden ve Harşit Çayı'nı besleyen derelerden geliyor. Özellikle bizim evlerimizin ve karşıdaki Köprübaşı Mahallesi'nin önünde birikiyor. Biz yaz aylarında bu çöplerle birlikte yaşamak zorunda kalıyoruz.
“SİNEK İSTİLASI YAŞANIYOR”
Mahalleli Gürcan Bostan ise çevreye ağır kokular yayıldığını işaret ederek şunları söyledi:
Devlet Su İşleri burada koruma amaçlı çalışmalar yaptı ancak hepsi zamanla yıkıldı, kullanılamaz hale geldi. Şu an özellikle çocuklar için tehlike oluşturuyor. Artık burada sebze ve meyve yetişmiyor; hem rüzgâr hem de pislik nedeniyle verim alamıyoruz. Tortuların altında akrepler ve yılanlar çoğaldı. Buna mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Barajın suyu çekildiğinde çöpler nedeniyle ağır bir koku oluşuyor ve sinek istilası yaşanıyor.