Bursa’da 17-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. ''Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?'' merak edilirken Uludağ Elektrik tarafından kesinti saatleri duyuruldu.

Uludağ Elektrik tarafından yayımlanan kesinti programına göre Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Gürsu, Yenişehir ve Kestel ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Planlı çalışmaların bakım, OG hat yenileme, trafo değişimi, abone bağlantısı ve tesis çalışmaları kapsamında yapılacağı belirtilirken, kesintilerin bazı mahallelerde saatler sürebileceği açıklandı. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kesinti programına göre Bursa genelinde çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. En yoğun çalışmalar ise Nilüfer, Yıldırım ve Mudanya'da yapılacak. Planlı kesintilerin büyük bölümünün sabah saat 09.00 civarında başlayıp akşamüstü 17.00-18.00 arasında sona ermesi bekleniyor.



BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-21 MAYIS

17 MAYIS PAZAR



Osmangazi Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Demirtaş Dumlupınar

09.00-17.00 - Yeniceabat

09.00-17.00 - Ahmetbey

09.00-17.00 - Dallıca



Nilüfer Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Kayapa

09.00-17.00 - Çalı

09.00-17.00 - Yaylacık

09.00-17.00 - Işıktepe



Yıldırım Elektrik Kesintisi

10.00-16.00 - Şirinevler

17.00-19.00 - Kurtoğlu

Gürsu Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - İstiklal



Mudanya Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Şükrüçavuş

09.00-17.00 - Balabancık

09.00-17.00 - Güzelyalı



Orhangazi Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Çeltikçi

10.00-12.00 - Muradiye



Yenişehir Elektrik Kesintisi

11.00-16.00 - Burcun

11.00-16.00 - Paşayayla

11.00-16.00 - Yeniköy

11.00-16.00 - Fethiye

11.00-16.00 - Selimiye

11.00-16.00 - Kılıçpınar

11.00-16.00 - Toprakocak



Kestel Elektrik Kesintisi

11.00-16.00 - Gölcük



Gemlik Elektrik Kesintisi

09.00-11.00 - Umurbey

09.00-11.00 - Hisar



İnegöl Elektrik Kesintisi

09.00-18.00 - Süleymaniye

09.00-18.00 - Yeniceköy

09.00-18.00 - Cerrah



Yıldırım Elektrik Kesintisi

14.00-16.00 - Küreklidere

18 MAYIS PAZARTESİ



Mudanya Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Çamlık

09.00-17.00 - Mesudiye

09.00-17.00 - Çekrice

09.00-17.00 - Halitpaşa



Nilüfer Elektrik Kesintisi

12.00-17.00 - Balat

09.00-17.00 - Çalı



Gürsu Elektrik Kesintisi

13.00-17.00 - Zafer

13.00-17.00 - İpekyolu



Keles Elektrik Kesintisi

11.00-16.00 - Gelemiç



Orhaneli Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Göynükbelen



Yenişehir Elektrik Kesintisi

11.00-16.00 - Burcun

11.00-16.00 - Paşayayla



Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi

09.30-16.30 - Tepecik

09.30-16.30 - Ormankadı

09.30-16.30 - Yalıntaş

19 MAYIS SALI



Osmangazi Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Hamitler

09.00-17.00 - Demirtaş



Nilüfer Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Çalı

09.00-17.00 - Yaylacık



Mudanya Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Güzelyalı

09.00-17.00 - Halitpaşa



Yıldırım Elektrik Kesintisi

09.00-16.00 - Karapınar



Gemlik Elektrik Kesintisi

10.00-12.00 - Kurşunlu



Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi

10.00-16.00 - Alacaat

10.00-16.00 - Orta

10.00-16.00 - Yoncaağaç

10.00-16.00 - Demireli

20 MAYIS ÇARŞAMBA



Kestel Elektrik Kesintisi

09.30-17.30 - Gölcük

12.00-13.00 - Barakfakih



Yenişehir Elektrik Kesintisi

09.30-17.30 - Paşayayla

09.30-17.30 - Burcun

09.30-17.30 - Yeniköy

09.30-17.30 - Fethiye

09.30-17.30 - Selimiye

09.30-17.30 - Kılıçpınar

09.30-17.30 - Toprakocak



Nilüfer Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Işıktepe

09.00-17.00 - Kayapa



Mudanya Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Mesudiye

09.00-17.00 - Çamlık



Osmangazi Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Demirtaş



Yıldırım Elektrik Kesintisi

10.00-16.00 - Şirinevler



Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi

09.30-16.30 - Tepecik

09.30-16.30 - Ormankadı

09.30-16.30 - Yalıntaş

09.30-16.30 - Demirdere



Karacabey Elektrik Kesintisi

09.00-16.00 - Bakırköy

09.00-16.00 - Yenikaraağaç

09.00-16.00 - Harmanlı

21 MAYIS PERŞEMBE



Nilüfer Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Yaylacık

09.00-17.00 - Tahtalı



Mudanya Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Balabancık

09.00-17.00 - Bademli



Gürsu Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - İstiklal



Yenişehir Elektrik Kesintisi

11.00-16.00 - Fethiye

11.00-16.00 - Selimiye



Orhangazi Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Çeltikçi



Keles Elektrik Kesintisi

11.00-16.00 - Gelemiç



Yıldırım Elektrik Kesintisi

09.00-17.00 - Bağlaraltı



NilüferElektrik Kesintisi

09.00-12.00 - Yaylacık

09.00-17.00 - Çalı

