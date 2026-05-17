Bursa elektrik kesintisi 17-21 Mayıs 2026: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa’da 17-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. ''Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?'' merak edilirken Uludağ Elektrik tarafından kesinti saatleri duyuruldu.
Uludağ Elektrik tarafından yayımlanan kesinti programına göre Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Gürsu, Yenişehir ve Kestel ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Planlı çalışmaların bakım, OG hat yenileme, trafo değişimi, abone bağlantısı ve tesis çalışmaları kapsamında yapılacağı belirtilirken, kesintilerin bazı mahallelerde saatler sürebileceği açıklandı. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Kesinti programına göre Bursa genelinde çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. En yoğun çalışmalar ise Nilüfer, Yıldırım ve Mudanya'da yapılacak. Planlı kesintilerin büyük bölümünün sabah saat 09.00 civarında başlayıp akşamüstü 17.00-18.00 arasında sona ermesi bekleniyor.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-21 MAYIS
17 MAYIS PAZAR
Osmangazi Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Demirtaş Dumlupınar
09.00-17.00 - Yeniceabat
09.00-17.00 - Ahmetbey
09.00-17.00 - Dallıca
Nilüfer Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Kayapa
09.00-17.00 - Çalı
09.00-17.00 - Yaylacık
09.00-17.00 - Işıktepe
Yıldırım Elektrik Kesintisi
10.00-16.00 - Şirinevler
17.00-19.00 - Kurtoğlu
Gürsu Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - İstiklal
Mudanya Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Şükrüçavuş
09.00-17.00 - Balabancık
09.00-17.00 - Güzelyalı
Orhangazi Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Çeltikçi
10.00-12.00 - Muradiye
Yenişehir Elektrik Kesintisi
11.00-16.00 - Burcun
11.00-16.00 - Paşayayla
11.00-16.00 - Yeniköy
11.00-16.00 - Fethiye
11.00-16.00 - Selimiye
11.00-16.00 - Kılıçpınar
11.00-16.00 - Toprakocak
Kestel Elektrik Kesintisi
11.00-16.00 - Gölcük
Gemlik Elektrik Kesintisi
09.00-11.00 - Umurbey
09.00-11.00 - Hisar
İnegöl Elektrik Kesintisi
09.00-18.00 - Süleymaniye
09.00-18.00 - Yeniceköy
09.00-18.00 - Cerrah
Yıldırım Elektrik Kesintisi
14.00-16.00 - Küreklidere
18 MAYIS PAZARTESİ
Mudanya Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Çamlık
09.00-17.00 - Mesudiye
09.00-17.00 - Çekrice
09.00-17.00 - Halitpaşa
Nilüfer Elektrik Kesintisi
12.00-17.00 - Balat
09.00-17.00 - Çalı
Gürsu Elektrik Kesintisi
13.00-17.00 - Zafer
13.00-17.00 - İpekyolu
Keles Elektrik Kesintisi
11.00-16.00 - Gelemiç
Orhaneli Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Göynükbelen
Yenişehir Elektrik Kesintisi
11.00-16.00 - Burcun
11.00-16.00 - Paşayayla
Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi
09.30-16.30 - Tepecik
09.30-16.30 - Ormankadı
09.30-16.30 - Yalıntaş
19 MAYIS SALI
Osmangazi Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Hamitler
09.00-17.00 - Demirtaş
Nilüfer Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Çalı
09.00-17.00 - Yaylacık
Mudanya Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Güzelyalı
09.00-17.00 - Halitpaşa
Yıldırım Elektrik Kesintisi
09.00-16.00 - Karapınar
Gemlik Elektrik Kesintisi
10.00-12.00 - Kurşunlu
Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi
10.00-16.00 - Alacaat
10.00-16.00 - Orta
10.00-16.00 - Yoncaağaç
10.00-16.00 - Demireli
20 MAYIS ÇARŞAMBA
Kestel Elektrik Kesintisi
09.30-17.30 - Gölcük
12.00-13.00 - Barakfakih
Yenişehir Elektrik Kesintisi
09.30-17.30 - Paşayayla
09.30-17.30 - Burcun
09.30-17.30 - Yeniköy
09.30-17.30 - Fethiye
09.30-17.30 - Selimiye
09.30-17.30 - Kılıçpınar
09.30-17.30 - Toprakocak
Nilüfer Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Işıktepe
09.00-17.00 - Kayapa
Mudanya Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Mesudiye
09.00-17.00 - Çamlık
Osmangazi Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Demirtaş
Yıldırım Elektrik Kesintisi
10.00-16.00 - Şirinevler
Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi
09.30-16.30 - Tepecik
09.30-16.30 - Ormankadı
09.30-16.30 - Yalıntaş
09.30-16.30 - Demirdere
Karacabey Elektrik Kesintisi
09.00-16.00 - Bakırköy
09.00-16.00 - Yenikaraağaç
09.00-16.00 - Harmanlı
21 MAYIS PERŞEMBE
Nilüfer Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Yaylacık
09.00-17.00 - Tahtalı
Mudanya Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Balabancık
09.00-17.00 - Bademli
Gürsu Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - İstiklal
Yenişehir Elektrik Kesintisi
11.00-16.00 - Fethiye
11.00-16.00 - Selimiye
Orhangazi Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Çeltikçi
Keles Elektrik Kesintisi
11.00-16.00 - Gelemiç
Yıldırım Elektrik Kesintisi
09.00-17.00 - Bağlaraltı
NilüferElektrik Kesintisi
09.00-12.00 - Yaylacık
09.00-17.00 - Çalı