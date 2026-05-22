Konya'da 'Eşime sürpriz yapacağım' bahanesiyle girdiği kuyumcudan pırlanta yüzük çalıp kaçan yakalandı. "Eşime küçük bir sürprizdi' diyen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Konya merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzü maskeli bir şahıs, ‘Eşime yüzük bakacağım' bahanesiyle yüzük çeşitlerini incelemeye başladı.

YÜZÜĞÜ ALIP KAÇTI

Bu sırada kuyumcunun boşluğundan faydalanan şüpheli, yüzüğü alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın 25 yaşındaki Ramazan Y. olduğunu belirledi.

Kuyumcudan pırlanta çalıp kaçan şahıstan pes dedirten ifade! Eşine sürpriz yapacakmış

ANBEAN KAMERADA

Güvenlik kamarası görüntülerinde ise, şahsın kuyumcudan yüzükleri istedikten sonra bir süre inceliyor gibi davranarak ardından yüzüğü alarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kuyumcudan pırlanta çalıp kaçan şahıstan pes dedirten ifade! Eşine sürpriz yapacakmış

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki ilk işlemlerinde, "Eşime küçük bir sürprizdi ama yakalandım" dediği öğrenildi.

Kuyumcudan pırlanta çalıp kaçan şahıstan pes dedirten ifade! Eşine sürpriz yapacakmış

Buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası