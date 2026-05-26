Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın gündeminde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı yer aldı. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar vapur, metro, metrobüs ve otobüslerin bayram boyunca ücretsiz kullanılıp kullanılmayacağını araştırmaya başladı. ''Bayramda vapurlar ücretsiz mi?'' merak edilirken Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte ücretsiz toplu taşıma uygulamasının detayları netleşti.

Karara göre Kurban Bayramı süresince bazı raylı sistem hatları ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bayram hazırlıklarını tamamladığını açıklarken, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için ücretsiz ulaşım uygulamasının devreye alınacağını duyurdu. Peki, bayramda vapurlar ücretsiz mi? İşte, 27-30 Mayıs ücretsiz olan toplu taşımalar...

BAYRAMDA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan vatandaşlar, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Bu kapsamda Şehir Hatları vapurları da ücretsiz hizmet verecek. Bayram ziyaretleri nedeniyle özellikle iskelelerde yoğunluk yaşanması beklenirken, İBB tarafından gerekli durumlarda ek seferlerin düzenleneceği belirtildi. Vatandaşların bayram boyunca vapur seferlerinden İstanbulkart ile ücretsiz şekilde faydalanabileceği açıklandı.

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram süresince İETT’ye bağlı otobüsler de ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda vatandaşlar belediyeye bağlı toplu taşıma hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanabilecek.

İETT’nin Alibeyköy, Ferhatpaşa, Paşaköy ve Pendik Kurnaköy’deki kurban satış ve kesim alanlarına ulaşım sağlamak amacıyla özel hatlarla hizmet vereceği belirtildi.

BAYRAMDA METRO MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı boyunca Marmaray ve metro hatlarının büyük bölümünde ücretsiz ulaşım uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar 27 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasında belirtilen raylı sistem hatlarından ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

BAYRAMDA METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da metrobüs hattı da ücretsiz toplu ulaşım uygulamasına dahil edildi. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bayram boyunca metrobüs seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ücretsiz geçiş uygulanacak. Ücretsiz uygulama 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00’da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

Ancak yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeler ücretsiz geçiş kapsamına alınmadı. Bu nedenle Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi güzergahlarda mevcut ücret tarifesi uygulanmaya devam edecek.

