Avrupa Birliği (AB), Rusya’da insan hakları ihlalleri ve demokratik muhalefete yönelik baskılar gerekçesiyle uygulanan yaptırımların süresini 28 Mayıs 2027’ye kadar uzatma kararı aldı. Listede 72 kişi ve 1 kuruluş bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik insan hakları temelli yaptırımlarda süre uzatımına gitti. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ülkede ciddi insan hakları ihlalleri, sivil toplum üzerindeki baskılar ve demokratik muhalefeti hedef alan uygulamaların devam ettiği gerekçesiyle yaptırımların 28 Mayıs 2027’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Karar kapsamında daha önce listeye alınan 72 kişi ve 1 kuruluşun yaptırım rejimi altında kalmaya devam edeceği belirtildi. Bu kişiler ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğu, ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara herhangi bir finansal destek sağlamasının yasaklandığı ifade edildi.

SEYAHAT YASAĞI DA UYGULANIYOR

Yaptırımlar çerçevesinde listede yer alan kişilere seyahat yasağı da uygulanıyor. Buna göre söz konusu kişilerin Avrupa Birliği ülkelerine giriş yapması veya AB toprakları üzerinden transit geçiş yapması engelleniyor.

AB açıklamasında, Rusya’da insan hakları durumunun kötüleştiğine dair endişelerin sürdüğü vurgulandı. Özellikle Ukrayna savaşı sonrası artan baskı ortamına dikkat çekilerek, sivil toplum ve muhalefet üzerindeki kısıtlamaların endişe verici boyuta ulaştığı ifade edildi.

Avrupa Birliği, Rusya’daki insan hakları ihlallerini kınamayı sürdürdüğünü ve yaptırım politikasının bu çerçevede devam edeceğini bildirdi.

