CHP’de "mutlak butlan" kararı sonrası tırmanan kriz meclise sıçradı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep ettiği 3 sayfalık dilekçesi Meclis’e ulaştı. Fatih Atik, olayın perde arkasını anlattı.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesi ve binanın boşaltılmasıyla başlayan kriz, meclis çatısı altında tam bir güç savaşına dönüştü.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber ekranlarında Taksim Meydanı programında CHP koridorlarını sarsacak kulis bilgilerini paylaştı. Atik, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in grup başkanlığı hamlesini boşa çıkaracak hukuki hamleyi başlattığını açıkladı.

Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimi, Özgür Özel’in "90-95 milletvekilinin oyuyla grup başkanı seçildim" açıklamasını kesin bir dille reddetti. Bu seçimin tamamen tüzüğe aykırı ve geçersiz olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bu sabah Meclis Başkanlığı’na 3 sayfalık bir dilekçe sundu.

Söz konusu dilekçede, CHP iç tüzüğü ve meclis grubu iç yönetmeliğine göre bir grup toplantısının ancak Genel Başkan’ın izni ve onayıyla yapılabileceği hatırlatıldı.

Dilekçenin Meclis'e ulaştığı öğrenildi.

Fatih Atik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Başkanlığı'na gönderdiği 3 sayfalık dilekçede yer alan tüzük ihlallerini ve genel merkezin izleyeceği yol haritasını canlı yayında şu sözlerle aktardı:

"Grup başkanlığı seçiminin de gündemi belirtilerek üç gün önceden milletvekillerine bilgisi dağıtılarak, haberdar edilerek yapılabileceğini söylüyor. Bunlar CHP iç tüzüğünün, CHP tüzüğünün ve Meclis CHP Grubu'nun iç yönetmeliğinin içinde yer alan kurallar; yani CHP'nin kendi koyduğu kurallar. CHP'nin kurallarına göre yapılan bu seçim yönetmeliğe ve tüzüğe aykırıdır. 'O nedenle bunun kabul edilmemesini istiyoruz. Biz ilk fırsatta grup başkanımızı seçeceğiz. Bu seçimin tarihini size bildireceğim ve sonucunu da yine Meclis Başkanı'na göndereceğim' diyor."

ODAYI BOŞALTACAK

Meclis bürokrasisi ve yasama uzmanlarıyla yaptığı görüşmeleri aktaran Fatih Atik, Meclis Başkanlığı’nın siyasi partilerdeki tek muhatabının genel başkanlar ve genel merkez tüzel kişiliği olduğunu belirtti. Genel merkezden gelen bu hamlenin ardından Özgür Özel’in meclisteki pozisyonunun hukuken çöktüğünü söyleyen Atik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu, yazısında diyor ki; grup başkanı olduğu söylenen kişi bizi temsil etmiyor. Biz böyle bir seçim yapmadık. Meclis başkanlığının muhatabı genel merkezdir, genel başkandır.

Bu koşulların hiçbirisinin sağlanmadığını söylüyor bu yazıda Kemal Kılıçdaroğlu. Bu nedenle geçersiz bir seçim olduğunu, kullanılan grup başkanı ifadesinin de doğru olmadığını belirtiyor.

Artık meclis başkanının bu yazıyı ben kabul edeceğini düşünüyorum. Zaten konuştuğum isimlerle daha evvel konuşmuştum. Eğer böyle bir yazı gelirse biz gerekeni yaparız gereğini yaparız demişlerdi. Yani Özgür Özel bundan sonra grup başkanı sıfatını kullanamaz. O odadan da çıkması gerekiyor. Meclis başkanlığı bunu kendisine de bildirecektir. Bayramdan sonra bu yazı işleme konur. Belki gerginlik olmasın diye bayram sırasında da konabilir. Bilmiyorum yani. Resmi tatil gerçi ama. Önümüzdeki hafta o oda boşaltılır"

TÜM GRUP YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması sebebiyle kendisini mecliste temsil edecek yeni bir grup başkanı seçtireceğini belirten Fatih Atik, bu hamlenin sadece Özgür Özel ile sınırlı kalmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun mecliste kendi çizgisine yakın isimlerle çalışmak için düğmeye bastığını ifade eden Atik, meclis grubunun tamamen tasfiye edileceğini şu sözlerle duyurdu:

"Kemal Bey meclis yazısında 'En kısa sürede yeni bir seçim yapıp meclise bildireceğiz' diyor. Bu değişiklik sadece grup başkanıyla kalmayacak. Şu an görevde olan grup başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da görevden alınacak ya da istifa edecekler. Onların yerine de yeni bir grup yönetimi belirlenecek. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu kendini temsil edecek isimlerle önümüzdeki haftadan itibaren meclis çalışmalarını yürütecek.Yani önümüzdeki hafta bu iş tamamlanır diye düşünüyorum"

