Kemal Kılıçdaroğlu, safra kesesi ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti. Gürsel Tekin'in de eşlik ettiği ziyarette renkli anlar yaşandı. Tatlıses, Kılıçdaroğlu’na dönerek Gürsel Tekin’i işaret etti ve "Usta bu usta, yanından ayırma bunu" dedi.

İbrahim Tatlıses’in ameliyat sonrası tedavi süreci devam ederken, hastane odası siyaset dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, safra kesesi operasyonu geçiren "İmparator"u ziyaret ederek moral verdi.

İSTANBUL İL YÖNETİMİNDEN SÜRPRİZ EŞLİK

Kılıçdaroğlu’na bu anlamlı ziyarette, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetiminde görevlendirilen Gürsel Tekin de eşlik etti.

Tatlıses’in sağlık durumu hakkında doktorlardan detaylı bilgi alan Kılıçdaroğlu, sanatçıyla yakından ilgilendi.

"MAŞALLAHIN VAR VALLAHİ"

Hastanede bir süre sohbet eden ikili arasında samimi anlar yaşandı. Tatlıses’in moralinin ve enerjisinin yüksek olduğunu gören Kılıçdaroğlu, ünlü sanatçıya "Maşallahın var vallahi" dedi.

TATLI SES'TEN KILIÇDAROĞLU'NA GÜRSEL TEKİN TAVSİYESİ

Ziyaretin en dikkat çeken anı ise İbrahim Tatlıses’in Gürsel Tekin hakkındaki sözleri oldu. Yanındaki Gürsel Tekin’i işaret eden Tatlıses, Kılıçdaroğlu’na dönerek "Usta bu usta, yanından ayırma bunu" ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARIYLA GERİLMİŞTİ

Ziyaret her ne kadar neşeli geçse de Tatlıses’in hastane süreci oldukça fırtınalı başladı. Ameliyat öncesi yüksek ateşle hastaneye kaldırılan sanatçı, tedavi gördüğü sırada çocuklarıyla olan kavgasını hastane odasına taşıdı.

Oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak için zehir zemberek açıklamalar yapan sanatçı, "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek gemileri yakmıştı.

SES KAYDIYLA HERKESİ ŞOK ETMİŞTİ

Hastaneden gönderdiği ses kaydında, oğlu Ahmet’in kendisini sadece kameralar varken ziyaret ettiğini iddia eden Tatlıses, mal mülk tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Özellikle kızı Melek ve yardımcısı dışındakileri kapısından sokmak istemediğini belirten sanatçının bu sert çıkışları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

