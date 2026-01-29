Balıkesir’de kız arkadaşı Dilruba’yı bıçaklayarak öldüren Burak İnci, kendini “Yaşamasını çok istedim. Bu yüzden 112’yi aradım” diyerek savundu.

22 Mayıs 2025’te Balıkesir’de bir sitenin birinci katında Dilruba Elif Çetin ve Burak İnci arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İnci, ekmek bıçağıyla kız arkadaşı Dilruba’yı 4 kez bıçakladı, genç kız hayatını kaybetti.

Burak İnci, hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Dilruba’yı bıçaklayarak öldürmüştü! Dehşete pişkin savunma: Yaşamasını çok istedim

“KORKTUĞUM İÇİN BALKONDAN ATLADIM”

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Burak İnci hakim karşısına çıktı. İnci, "Bana bazı iddialarda bulununca sinirlendim. Mutfaktaki küçük ekmek bıçağını aldım. Sonrasında linç edilmekten korktuğum için balkondan atladım, bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Daha sonra yakalandım" dedi.

ÜVEY BABASI KONUŞTU

Duruşmada Dilruba’nın üvey babası A.O. da tanık olarak dinlendi. A.O., Dilruba Elif Çetin’in annesinin vefatından sonra kendisiyle ilgilendiğini belirterek, "Sanık olaydan bir hafta önce evin balkonunun altına gelerek Dilruba’yı unutamadığını söyleyip benimle konuşmak istedi. Kabul etmedim" diye konuştu.

“112’Yİ ARADIM”

Burak İnci, kendini "Dilruba’yı bıçakladıktan sonra yaşaması için 112’yi aradım. Ekiplerin hemen gelmesini istedim. Hâlâ onu unutamıyorum" diyerek savundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Burak İnci’nin Dilruba’yı daha önce darp ettiği için hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı bulunduğu da öğrenildi.

