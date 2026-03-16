Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Roma dönemine ait 11 adet heykel parçasıyla yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan ilçesinde bazı kişilerin ellerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet Suçlarıyla Mücadele kapsamında Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Buldan ilçesinde icra edilen "Anadolu Mirası" operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

11 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve adreslerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait heykel başı ve parçaları olmak üzere 11 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınırken; gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

