Hepsi Roma dönemine ait! Heykel parçalarıyla yakalandılar
Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Roma dönemine ait 11 adet heykel parçasıyla yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.
- Denizli İl Jandarma, Buldan'da "Anadolu Mirası" operasyonu düzenledi.
- Operasyonda tarihi eser bulundurma şüphesiyle 5 kişi yakalandı.
- Şüphelilerin adreslerinde Roma dönemine ait heykel başı ve parçaları dahil 11 tarihi eser ele geçirildi.
- Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan ilçesinde bazı kişilerin ellerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet Suçlarıyla Mücadele kapsamında Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Buldan ilçesinde icra edilen "Anadolu Mirası" operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.
11 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve adreslerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait heykel başı ve parçaları olmak üzere 11 tarihi eser ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınırken; gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.