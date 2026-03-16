İsrail-ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, İran'ın Tahran, Şiraz ve Tebriz şehirlerindeki hedeflere yönelik eş zamanlı hava saldırısı başlatıldığı aktarıldı. Tahran'dan peş peşe patlama seslerinin geldiği bildirildi.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar Orta Doğu’yu ateş hattına çevirmeye devam ediyor. Bölgedeki küresel savaş gerilimi zirve yaparken, İsrail ordusu İran’a yönelik yeni bir saldırı başlatıldığını bildirdi.

İsrail'den İran'ın 3 şehrine yeni saldırı dalgası! Peş peşe patlama sesleri geliyor

İRAN'DAKİ 3 ŞEHRE EŞ ZAMANLI SALDIRI BAŞLADI

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada İran'ın Tahran, Şiraz ve Tebriz şehirlerindeki hedeflere yönelik hava saldırısı başlatıldığı aktarıldı. AFP’nin haberine göre, İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuluyor.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a ortak saldırılar düzenlemesinden bu yana bölgesel gerilim tırmandı ve şu ana kadar aralarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık 1300 kişi hayatını kaybetti.

İran ise misilleme saldırıları kapsamında, İsrail'in yanı sıra Ürdün, Irak ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı.

