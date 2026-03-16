Hindistan Parlamentosu'nda Orta Doğu'daki savaş ve İsrail'e verilen destek nedeniyle tansiyon yükseldi. Mecliste söz alan muhalif bir milletvekili, İsrail yanlısı tutumu nedeniyle Başbakan Narendra Modi'yi eleştirerek, "Ali Hameney'i selamlıyoruz. O ABD karşısında diz çökmedi, aksine cesaret gösterdi" ifadelerinde bulundu.

Orta Doğu’yu savaş alanına çeviren çatışmalar sürerken, bölgedeki küresel gerilim giderek artıyor. Hindistan Parlamentosu’nda ABD-İsrail-İran savaşı ve İsrail’e verilen destek nedeniyle tansiyon yükseldi. Meclis oturumunda söz alan muhalif bir milletvekili, hükümetin İsrail yanlısı politikasını eleştirerek Başbakan Narendra Modi yönetimini hedef aldı.

Hindistan meclisinde İsrail krizi! Muhalif vekilden Modiye sert çıkış: Sizin gibi diz çökmedi

“O SİZİN AKSİNİZE ABD KARŞISINDA DİZ ÇÖKMEDİ”

Konuşmasında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e atıfta bulunan milletvekili, “Hamaney’i selamlıyoruz. O, sizin aksinize Amerika karşısında diz çökmedi; aksine cesaret gösterdi” ifadelerini kullandı. Bu sözler mecliste tartışmaya yol açarken hükümet ve muhalefet sıraları arasında gerilim yükseldi.

Modi hükümeti son yıllarda İsrail ile askeri, ekonomik ve diplomatik ilişkileri belirgin şekilde güçlendirdi. Hindistan, özellikle savunma teknolojileri ve istihbarat alanlarında İsrail’in en önemli ortaklarından biri olarak gösteriliyor. Ancak İran ile ABD–İsrail hattındaki çatışmaların artması, Hindistan’da hükümetin dış politikasıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

"İSRAİL'İN BÜYÜK DOSTU"

Muhalefet, Yeni Delhi yönetiminin dış politikada Washington ve Tel Aviv’e fazla yakınlaştığını savunuyor. Hükümet ise İsrail ile kurulan stratejik ortaklığın ülkenin güvenliği ve teknolojik gelişimi açısından önemli olduğunu belirtiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da daha önce Narendra Modi’yi “İsrail’in büyük dostu” ve “Hindistan–İsrail ittifakının güçlü savunucusu” sözleriyle övmüş, iki lider arasındaki yakın ilişki gündeme gelmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası