ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 16. gününde de sürerken Orta Doğu’daki savaş hattı giderek büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın ortasında bölgeye yapılan askeri sevkiyata ilişkin bir soruya verdiği cevapla gündeme bomba gibi düştü.

"ÇOK İTİCİ BİR İNSANSIN"

Trump, uçakta verdiği röportaj sırasında bir gazetecinin Orta Doğu’ya neden 5 bin deniz piyadesi ve denizcinin gönderildiğine ilişkin sorusunu cevaplamaktan kaçındı. ABD Başkanı, soruyu yönelten gazeteciye sert çıkışarak, “Sen çok itici bir insansın.” ifadelerini kullandı. Trump ile gazeteci arasında yaşanan kısa diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşılan videoya çok sayıda yorum yapıldı.

Öte yandan ABD yönetiminin, İran ile devam eden savaş nedeniyle bölgeye yeni askeri güçler sevk ettiği bildirildi. Trump yönetiminin kararıyla yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ve denizcinin Hürmüz Boğazı çevresine gönderildiği belirtilirken, sevkiyatın bölgede gerilimin hızla yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği ifade ediliyor.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

