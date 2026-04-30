Tüpraş Stadyumu’nda bir efsane: Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a ziyaret
Beşiktaş'ta 2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında forma giyen Portekizli eski futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübü ziyaret etti.
Spor 51 dk önce
- Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla 2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında mücadele etti.
- Quaresma'nın forma giydiği dönemde Beşiktaş iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.
- Başkan Serdal Adalı, Ricardo Quaresma'yı Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında ağırladı.
- Adalı ve Quaresma sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş’ın efsane isimlerinden, 42 yaşındaki eski futbolcu Ricardo Quaresma, Tüpraş Stadyumu’nda Başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 KUPA KAZANDI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında, 2010-12 ve 2015-20 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemlerde kazandığımız iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma’yı ağırladı. Başkanımız Adalı, Ricardo Quaresma ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi" ifadelerine yer verildi.
