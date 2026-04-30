Beşiktaş'ta 2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında forma giyen Portekizli eski futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübü ziyaret etti.

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden, 42 yaşındaki eski futbolcu Ricardo Quaresma, Tüpraş Stadyumu’nda Başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi.

Ricardo Quaresma - Serdal Adalı

BEŞİKTAŞ'TA 3 KUPA KAZANDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında, 2010-12 ve 2015-20 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemlerde kazandığımız iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma’yı ağırladı. Başkanımız Adalı, Ricardo Quaresma ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi" ifadelerine yer verildi.

