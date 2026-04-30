Avrupa Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed'in ardından ECB'de piyasa beklentisine paralel olarak faizi sabit bıraktı.

Orta Doğu'daki savaş sonrası artan küresel enflasyon, merkez bankalarının kararlarını da etkiliyor. Dün ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da benzer bir karar aldı.

FAİZİ SABİT BIRAKTI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevduat faizi oranını yüzde 2 seviyesinde sabit bıraktı. Banka ana refinansman faizini yüzde 2,15; gecelik borç verme oranını da yüzde 2,40'ta tuttu.

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 2

ECB'nin karar metninde "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler yoğunlaştı. Yönetim Konseyi, mevcut belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

ECB, enflasyonu orta vadede yüzde 2 seviyesinde bırakmakta kararlı olduğunu belirtti.

SAVAŞ ENFLASYONU ARTIRDI

ECB, ABD ile İran arasındaki savaşın enerji fiyatlarını artırdığını ve bu durumun enflasyona neden olduğunu vurguladı. Banka, bu şokun orta vadeli enflasyon ve ekonomik aktivite üzerindeki etkilerinin, enerji fiyatlarındaki artışın şiddeti ve süresinin yanı sıra dolaylı etkilerin ölçeğine bağlı olacağını vurguladı. Savaşın ve yüksek enerji maliyetlerinin devam etmesi durumunda, genel enflasyon ve ekonomi üzerindeki olumsuz yansımaların daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuldu.

