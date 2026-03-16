ABD-İsrail-İran savaşının 16. gününe girerken Tel Aviv hattından dikkat çeken bir İran itirafı geldi. İsrail güvenlik kaynakları İran ile yürütülen savaşın, askeri operasyonların başında planlanan hızda ilerlemediğini, ancak askeri harekatın ilk saldırısının 'beklenenden daha iyi olduğunu' kaydetti.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN'a göre, adı açıklanmayan güvenlik yetkilileri, askeri harekatın ilk saldırısının "beklenenden daha iyi" olduğunu ancak savaşın başlangıçta öngörülen hızda ilerlemediğini söyledi. Kaynaklar, savaşın hedeflerinin yeniden değerlendirilmesinin gerekebileceğini de ekledi.

Tel Avivden çarpıcı İran itirafı: Planlanan gibi olmadı

SAVAŞIN GİDİŞATINI ETKİLEYEBİLECEK EK ADIMLAR PLANLANIYOR

Kaynaklar ayrıca, İsrail'in karşı karşıya olduğu zorluklardan birinin, İranlıların büyük bir kısmını hükümete karşı protesto gösterilerine katılmaya teşvik etmenin zorluğu olduğunu, bazı İsrail değerlendirmelerinin savaş sırasında bunun gerçekleşebileceğini söylediğini belirtti. ABD ve İsrail'in İran'da, önümüzdeki dönemde savaşın gidişatını etkileyebilecek ek adımlar planladığını iddia ettiler.

İsrail ordusu daha önceki bir açıklamasında, savaşın ilk günlerinde hava kuvvetlerinin ana hedeflerinden birinin İran semalarında "hava üstünlüğü" sağlamak olduğunu belirtmişti. İsrail ordusu ayrıca, İran içindeki yaklaşık 100 hava savunma sistemi ve 120 radar tespit sisteminin imha edildiğini iddia ederken, İran da 28 Şubat'ta başlayan savaşın ilk iki haftasında İsrail'e yaklaşık 360 füze fırlattı. Ayrıca, İran'ın füze fırlatma platformlarının yaklaşık %70'inin hava saldırıları sonucunda devre dışı bırakıldığı iddia edildi.

Ordu kaynaklarına göre, operasyonlar İran güvenlik ve askeri kurumlarıyla bağlantılı yaklaşık 2.200 noktayı hedef aldı; bunlar arasında İslam Devrim Muhafızları'na ait tesisler ile hükümet ve güvenlik kurumları da bulunuyor.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik ortak saldırılarını sürdürerek, o zamanki Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere yaklaşık 1300 kişinin ölümüne neden oldu.

İran, ABD askeri varlıklarını hedef aldığını söylediği İsrail'in yanı sıra Ürdün, Irak ve Körfez ülkelerini de insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla hedef alarak misilleme yaptı. Bu saldırılar can kayıplarına ve bazı sivil altyapı hasarlarına yol açarken, küresel piyasaları ve havacılığı da etkiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası