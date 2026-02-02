Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen Landon Thomas Jr.’ın, 2014’te attığı e-postada Türkiye’nin millî ve manevi değerlerini hedef aldığı öne sürüldü. Robert Koleji ise Thomas’ın yazışmalar sonrası görevden ayrıldığını açıkladı.

Jeffrey Epstein’in, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr. ile bağlantıda olduğu iddialar arasında... Thomas’ın, Epstein’e 2014 yılında attığı e-Posta ile Türkiye’nin millî ve manevi değerlerinden rahatsızlık duyduğu, “İslamlaşıyoruz” bahanesiyle sapkın milyarderden fon koparmaya çalıştığı belirtildi.

AK PARTİ RAHATSIZ ETMİŞ

İsim vermeden AK Parti’nin yükselişine atıfta bulunan Landon Thomas Jr.’ın “Muhafazakâr İslam’ı durduralım” yazdığı aktarıldı. Türkiye’nin sosyolojik yapısını terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirmeye çalıştığı da görüldü.

Robert Koleji ise konuyla ilgili “Landon Thomas Jr. o yıllarda Amerikan Mütevelli Heyeti üyelerimizden biriydi. Yazışmalar 2019’da ortaya çıkınca görevden ayrıldı. Hiçbir zaman okulumuzun yöneticisi olmadı. Türkiye’nin değerlerine bağlıyız” açıklamasını yaptı.

