Rüyanızda bile göremezsiniz!

Havada kar, piyasalarda bahar var... Borsa İstanbul tarih yazıyor, "Atom karınca" Bakan Şimşek’in, Londra ve New York programları kapsamında yaklaşık 88 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten, dünyanın önde gelen kurumsal kuruluşlardan 800'den fazla isimle görüşmesi sonrası Türkiye’ye yabancı yatırımcı yağıyor, günlük işlem hacmi rekor kırıyor, Merkez Bankasının kasasından dolar taşıyor, enflasyonla birlikte faizler, düşüyor, kredi notumuz artıyor!..

Peki, ne oldu da ekonomi 2026 yılına pembe tabloyla başladı?.. Bunu anlatmadan önce size en son gelişmeyi aktarayım. Dünyayı dolar ve asker gücüyle esir almak isteyen ABD büyük bir tokat yedi. Trump, ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Avrupa Birliği “yeter artık” dedi, misilleme olarak ABD’den ithal edilen 93 milyar avroluk ürüne ek vergi getiriyor. “Bizi izleyin” başlıklı yazımda bunu dile getirmiştim...

BİST 100 endeksi 13 bin puana, günlük işlem hacmi 200 milyar liraya dayandı. Bankalar, teknoloji, çimento, demir çelik ve enerji sektörlerinde büyük yoğunlaşma var. Şirketlerin yıl sonu bilançolarındaki kazançlar tahminleri aşıyor. Merkez Bankası TÜFE’deki gerilemeye bağlı olarak 22 Ocak Perşembe günü faizleri 150 baz puan aşağı çekecek. Faiz düşüşünden sadece bankacılık değil, kredi maliyetlerini azaltacağı için reel ekonomi çok olumlu etkilenecek...

Cuma günü uluslararası kredi kuruluşları Fitch ve Moody’s Türkiye’nin kredi notunda olumlu değerlendirme yapacak. Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerde büyük iyileşme var. Başkan Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet etmesi (bir başka ifadeyle Gazze’nin anahtarını Erdoğan’a vermesi İsrail’i çıldırttı! Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasını uygulayacak olan Gazze Barış ve Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da yer aldı. Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin başında Filistinli Bakan Ali Şaat var...

Türkiye’nin desteği ve Arap aşiretlerin desteğiyle Suriye PKK’lı teröristlerden temizlendi. Bütün petrol tesisleriyle enerji santralleri Şara hükûmetinin kontrolüne girdi. Terörsüz Türkiye tam anlamıyla hayata geçti. İşte bütün bu olumlu gelişmeler piyasaları coşturdu...

Altın fiyatlarının zirve yarışıyla birleşen döviz girişleri, rezervlerdeki iyileşmeyi kalıcı bir trende dönüştürmüş durumda. Yabancı yatırımcılar da 2026'ya Türkiye varlıkları alarak girdiği için rezerv yönetimi açısından tarihî bir ivmeye sahne oluyor.

Brüt Rezervler: Yılbaşından bu yana 22 milyar dolar artışla 205 milyar dolar seviyesine yönelmiş durumda.

Swap Hariç Net Rezervler: Yıl başından beri toplamda 16 milyar dolarlık iyileşmeyle 70 milyar dolara ulaştı... Hatırlanacağı üzere, bu kalem Mart 2024’te eksi 65,5 milyar dolar ile dip seviyesini görmüştü... Bu artışın yaklaşık 6 milyar dolarlık kısmı altın fiyatlarındaki değer kazancından kaynaklanırken, 10 milyar dolarlık kısmı doğrudan döviz girişlerinden oluştu.

Yabancı sermaye girişi ocak ayının ilk haftasında hız kesmeden devam etti. Gayriresmî rakamlara göre yabancılar 865 milyon dolarlık net tahvil alımı yaptı. Böylece toplam stokları 18,6 milyar dolara ulaştı. Yabancılar hisse tarafında 238 milyon dolarlık net alım gerçekleştirerek toplam yabancı hisse stokunu 36,3 milyar doların üzerine taşıdı...

Türkiye, hükûmetin kararlı isabetli ve basiretli yönetimiyle yıldız gibi parlıyor, CHP ise yolsuzluk bataklığına düşmüş belediyelerini utanmadan örnek göstererek, mezar başlarında rakılı kutlama yaparak "bizi seçin, bakın hizmet nasıl olurmuş!" diyor... Vatandaş "gördük kararımızı verdik siz iktidarı rüyanızda bile göremezsiniz!" diye haykırıyor...

